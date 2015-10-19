"İşbirliğinin maliyeti ne olacak?"

Almanya

Başbakanı İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan

Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi. Avrupa'ya sığınmacı akınının kontrol altına

alınması konusunda Türkiye'nin desteğini kazanmaya çalışan Başbakan Merkel,

işbirliği karşılığında Türkiye'ye mali yardım ve vize kolaylıkları taahhüt etti. Die Welt

gazetesindeki Deniz Yücel imzalı yorumda şu satırlar dikkat çekiyor:

“Türkiye Suriye'de bir tampon bölge oluşturmak istiyordu; şimdi kendisi tampon

bölge oluyor. Seyahat kolaylıkları gösterileceği ve bir maskaralığa dönüşmüş olan

üyelik müzakerelerinde yeni başlıklar açılacağı yönündeki muğlak vaatler, Merkel'in

Türkiye'ye son olarak Kaddafi'nin üstlendiği sınır bekçisi rolünü biçtiği konusunda

kimseyi şüpheye düşürmesin. Erdoğan şimdi Avrupa'nın, otoriter yönetim biçimine

daha az eleştiri getireceği umudunu taşıyabilir.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesindeki “Merkel'in görevi” başlıklı

yorumda da Türkiye ile işbirliğinin maliyeti irdeleniyor:

“Merkel pazar günü seçimlere iki hafta kala istemeden de olsa Türk iç politikasının

ortasınadüşünce, Ankara'nın beklentilerine dair fikir sahibi oldu. Bu beklentiler

arasında Merkel'in öncelikleri arasında olmadığı çok iyi bilinen üyelik sürecinin

canlandırılması da yer alıyor. Çıkar çatışmaları ile siyasi, ahlaki ve hukuki açmazlar

birbirine bağlanıyor. Başbakan Merkel, sığınmacı yükünü Avrupa ülkeleri arasında

adil bir şekilde paylaştırmak isterken, bu konuda kilit rolü üstlenen Türkiye tarafından

yükün paylaştırılmasına zorlanıyor. Türkiye ile işbirliğinin maliyeti ne kadar yüksek

olacak?”

Süddeutsche Zeitung gazetesinde Heribert Prantl'ın kaleme aldığı yorumda transit

ülkelerin desteklemenin önemine vurgu yapılıyor:

“Transit ülkelerdeki

yani Ürdün, Lübnan ve Türkiye'deki mültecilerin Almanya ve

Avrupa'nın çok daha fazla yardımına ihtiyacı var. Örneğin Lübnan'da 400 binden

fazla çocuk okul çağında. Çocuklar ne kadar uzun süre okula gitmezlerse, iyi bir

geleceğe sahip olma şansları o kadar azalırken, şiddeti tasvip etme ve kitaplar yerine

bombalarla özgüvenlerini pekiştirme ihtimalleri artıyor. Bunu değiştirmenin yolu, kaçış

nedenleri ile mücadeleden ve terörizmi önlemekten geçiyor. Fakat kaçış nedenleri ile

mücadele edilse bile bu mücadelenin etkisini göstermesi zaman alacak. Yani Merkel'in

Türkiye politikası, Merkel'in iyi olmayan iç politikasını ikame edemeyecek.”

Volksstimme gazetesinde

ise Merkel iç politikada karşı karşıya olduğu baskının

artacağı görüşüne yer veriliyor:

“Başbakan

Merkel, Türk hükümetine sığınmacı krizi konusunda arka çıktı. Fakat çok

sayıda Avrupa Birliği ülkesi bunun ne anlama geldiğini sorarken, yapılan destek

açıklamaları kimin işine yarar ki? Merkel Türklere yükün paylaşımı, para ve vize

kolaylıkları sözü verebilir. Ancak AB üyesi ülkeleri de arkasına almak zorunda. AB ise

bu konuda görüş ayrılığı içinde. Bu böyle olduğu sürece, durumda da bir değişiklik

olmayacaktır. Yani Merkel Türkiye ziyareti ile sorundan kurtulmuş değil. Almanya da

öyle. Merkel'in iç politikada karşı karşıya olduğu baskı daha da büyüyecek.”

