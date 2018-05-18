"İş dünyası Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sürdürülmesi kararlılığını teyit etti"

İstanbul, 18 Mayıs (DHA) - Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, \"iş dünyasının Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sürdürülmesi kararlılığını teyit etti.\"

Türkiye’den TÜSİAD ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu\'nun (TİSK) tam üye olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısı 17 – 18 Mayıs tarihlerinde AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Bulgaristan’da gerçekleştirildi.

AB Dönem Başkanı Bulgaristan\'ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, TÜSİAD ve TİSK Avrupa Birliği Temsilcisi Dilek Aydın katıldı.

TÜSİAD\'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa işdünyasının güçlü temsil kuruluşu BusinessEurope Türkiye’nin AB üyelik süreci ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine destek veriyor.

Açıklamada, \"Başkanlar Konseyi programı BusinessEurope üye kuruluşları Başkanlarının Avrupa’daki siyasi ve ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rujmen Radev ziyareti ile başladı\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"İşdünyası Sofya Zirvesi’nde aynı zamanda Bulgaristan AB Dönem Başkanlığından sorumlu Bakan Lilyana Pavlova’nın katılımıyla AB Bulgaristan Dönem Başkanlığı ve Avrupa’nın geleceği konularını ele aldı. 2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri ve 2019-2024 dönemi için işdünyasının stratejik yaklaşımı ve öncelikleri görüşüldü.

\"Dijitalleşme, AB tek pazarı, Euro Alanı mimarisinin yanı sıra küreselleşme, AB ticaret politikasının evrimi, çok taraflı ticaret gündemi, çevre, enerji ve iklim politikaları bu kapsamda öne çıkan alanlar arasındaydı. Göç ve güvenlik politikası da Avrupa’nın geleceğinde merkezi unsurlar olarak belirlendi.

\"Ayrıca Brexit süreci, ABD ve Çin ile ilişkiler dahil olmak üzere küresel ekonomi alanında belirleyici gündem maddeleri üzerine görüş alışverişi gerçekleştirildi.

\"TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Sofya Zirvesi\'nde yaptığı konuşmada iş dünyasının Türkiye’nin AB üyelik sürecinin sürdürülmesi kararlılığını teyit etti. Belirsizliklerle tanımlanan küresel gündemde Avrupa’nın istikrar ve öngörülebilirliğin merkezi olarak yükselmesini desteklemek üzere Türkiye’nin AB entegrasyon sürecinde vakit kaybetmeden somut ilerleme sağlanması gerektiğini belirtti.

\"Bu yönde Avrupa işdünyasının dijital ekonomi boyutu dahil olmak üzere Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinin önümüzdeki dönemde hızla başlatılması çağrısını yineledi.

\"Bilecik, AB-Türkiye entegrasyon sürecinde atılacak somut adımların AB’nin sürdürülebilir, kural temelli ekonomik ve sosyal düzenin temsilcisi olarak küresel etki alanını genişletmesi için de bir gereklilik olduğunu vurguladı.

\"BusinessEurope Avrupa\'nın geleceği üzerine Eylül 2017\'de yayımlanan ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile paylaşılan tutum belgesinde, Türkiye\'nin AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği\'nin güncellenmesi sürecine odaklanması gerektiğini belirtti.

\"Tutum belgesinde ayrıca, dijital ekonomi, güvenlik ve enerji alanlarında ilerlemenin altı çizilmiş; hukukun üstünlüğü ve demokrasinin önemi vurgulandı.

\"BusinessEurope 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği\'nin oluşturulmasına, 1999 yılında Türkiye\'nin AB Konseyi tarafından resmen “aday ülke” olarak tanınmasına, 2004 yılında AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılmasına, Türkiye\'de demokratik reform sürecine ve Türkiye\'nin Transatlantik ekonomiye dahil edilmesine destek verdi.\"