-"İRTİCA İLE MÜCADELE"DE MAHKEME İMZALARI İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasında mahkeme heyeti, 2009'un ilk 6 ayı itibarıyla Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Daire Başkanlığının tüm şubelerinde çalışan askeri ve sivil personelin kullandığı bilgisayarlara ait kayıtların, bu bilgisayarları kullanan kişilerin kullanıcı kod ve imzalarının istenmesine hükmetti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti tarafından alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılarak, Dursun Çiçek'in 1 Ocak 2009 ile 4 Haziran 2009 tarihleri arasında kullandığı tüm senelik ve mazeret izin kayıtlarının incelenerek ayrıntılı bilgi verilmesini istedi. Çiçek'in, Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Daire Başkanlığına 2009 yılının hangi dönemlerinde vekalet ettiğinin bildirilmesini talep eden mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut ihbarlar dikkate alınarak 2009 Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Daire Başkanlığı ve alt birim şubelerine giriş çıkışları gösteren tüm kayıtların ve ayrıca giriş çıkış yapanların tespit edilen telefon numaralarının gönderilmesini istedi. Bilgi Destek Daire Başkanlığının yapısıyla ilgili 2009 yılında değişiklik yapılıp yapılmadığının sorulmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, bu birimdeki 3. Bilgi Destek Şube Müdürlüğünde görevli personelin MEBS sunucularında tanımlı 61492-0403 no'lu TSK NET kullanıcı kodunun 31 Mayıs 2009 tarihinde saat 09.05 itibariyle kime ait olduğu ve kim tarafından kullanıldığının bildirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 2009'un ilk 6 ayı itibariyle Bilgi Destek Daire Başkanlığının tüm şubelerinde çalışan askeri ve sivil personelin kullandıkları bilgisayarlara ait kayıtların, bu bilgisayarları kullanan kişilerin kullanıcı kod ve imzalarının gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Bilgi Destek Daire Başkanlığının hangi şubelerinde 20 Haziran 2009 tarihi itibariyle hangi emirle, hangi evrakın ve hangi nedenle temizleme işlemine tabi tutulduğunun bildirilmesini talep eden mahkeme heyeti, askeri uçak ve helikopterle iller arasında resmi görev gereği olarak seyahat etmek suretiyle yararlanan general ve subayların belirtilen araçlara havaalanında binerken ve indiklerinde kayıt yapılmasının zorunlu olup olmadığının sorulmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, geçen yıl içerisinde askeri helikopter ve uçakla Erzincan'a yapılan uçuş kayıtlarının, seyahat eden general ve subay düzeyindeki rütbeliler dahil asker kişilerin listelerinin gönderilmesinin istenmesini karara bağlayarak, 2008 yılında bir basın organında çıkan ve 2006 tarihli, sivil toplum örgütlerinin andıçlanmasıyla ilgili olduğu söylenen ''Andıç'' hakkında, o tarih itibariyle Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Büyükanıt'ın resmi açıklamasının gönderilmesini talep etti. Geçen yıl Erzincan 3. Ordu Komutanlığında hangi tarihte iç güvenlik semineri yapıldığı ve bu toplantıya Genelkurmay adına kimlerinin katıldığının bildirilmesine hükmeden mahkeme heyeti, Bilgi Destek Şube Müdürlüğünde kullanılan tüm bilgisayarlara ait hard disklerle Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından yapılan bu soruşturma kapsamında bilirkişilere tahsis edilen bilgisayarların gönderilmesini talep etti. -BİLGİSAYARLARA DIŞARIDAN MÜDAHALE MÜMKÜN MÜ?- Mahkeme heyeti, Genelkurmay birimlerinde bulunan bilgisayarlara dışarıdan müdahaleyle girilerek veri çalınmasının mümkün olup olmadığının sorulmasını, bu konuda ne gibi işlem yapıldığının bildirilmesini istedi. Genelkurmay Askeri Savcılığına müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, 18 nolu ek klasörün 265, 266, 267 ve 268. sayfalarında bulunan bilirkişi raporunda soruşturma kapsamında olan 14 adet hard diskin imajının veya yedeğinin alınıp alınmadığı, daha önce silinmiş belgelerin geri getirilip getirilmediği, hard diskler, imaj ve yedekler silinmişse neden silindiğinin ve bunun bir emirle olup olmadığının bildirilmesinin istenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından el konulan tüm bilgisayarların alınan imajlarının gönderilmesini talep ederek, Genelkurmay Askeri Mahkemesindeki Dursun Çiçek ile ilgili davanın dosya aslının tüm delil klasörleriyle birlikte, mümkün değilse onaylı ve okunaklı suretinin incelenmek üzere gönderilmesini talep etti. Erzincan ilinde bulunan askeri veya sivil havaalanı yetkili makamına yazı yazılarak, 1 Ocak ile 4 Haziran 2009 tarihleri arasında askeri veya sivil uçak, helikopterle yolculuk ederek gelen kişilerin kimler olduğunun bildirilmesini talep eden mahkeme heyeti, Bankalar Arası Kart Merkezine yazı yazılarak 2009 yılı ilk 6 ayı itibariyle Dursun Çiçek'e ait kredi kartlarının ve bu kartların harcama dökümlerinin gönderilmesini istedi. -HÜSEYİN ÇELİK'İN KATILMA TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK- Sanık Serdar Öztürk'ün subay olarak görev yaptığı yerler ve görev tarihleri ile görevden alınmasına ilişkin raporun Genelkurmay Başkanlığından istenmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in avukatı Mehmet Fuat Aksoy'un vermiş olduğu katılma talebinin, huzurdaki sanıkların savunmalarının alınmasından sonra değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak, 1993-94 yıllarında Şırnak Silopi Çalışkan Köyü muhtarı olan ''Nadir'' adlı kişinin hayatta olup olmadığının sorulmasını, ölmüşse bununla ilgili belgelerin gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı. Sanık Serdar Öztürk'ün sorgu ve savunması sırasında sarf ettiği sözlere ilişkin, duruşma tutanakları çıktığında suç duyurusuyla ilgili değerlendirme yapılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00'a ertelendi. Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, Dursun Çiçek, Serdar Öztürk, Ufuk Akkaya ve Mehmet Deniz Yıldırım'ın tahliye edilmesi yönünde karşı oy kullandığı görüldü.