-"İRTİCA İLE MÜCADELE EYLEM PLANI" DAVASINDA YENİ GELİŞME İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen bir yazıda, Gölcük'te ele geçen bir hard diskteki ''Proje'' isimli word belgesinde yer alan hususların, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' adlı belgede yer alan konularla büyük oranda aynı olduğunun belirlendiği kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, Gölcük Donanma Komutanlığındaki aramada çıkan belgeler içinde sanık Dursun Çiçek ve ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' ile ilgili olarak herhangi bir bulgu ve belgenin elde edilip edilmediğine ilişkin talebini değerlendirdi. Talebe ilişkin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polislerce Gölcük'te ele geçen 5 numaralı hard disk üzerinde yapılan incelemede, hard disk içerisinde ''D\İKK\GENKURBŞKTAKDİMİ\GENKURBŞK. TAKDİM\TEMA TASLAK'' şeklindeki sıralı klasörlerde ''Proje'' isimli word belgesinin yer aldığı ifade edildi. -''KİTLEŞİM'' İSİMLİ BELGE- Mahkemeye gelen yazıda, bahse konu belge üzerinde yapılan incelemede, belgenin içerisinde yer alan hususlarla 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' adlı belgedeki hususların büyük oranda aynı olduğunun görüldüğü ifade edilerek, 5 numaralı hard disk içerisinde ''D\İKK'' isimli sıralı klasörlerde ''Kitleşim'' isimli Excel belgesinin yer aldığı kaydedildi. ''Kitleşim'' isimli belgede, internet ekipleri kurularak teknik ve içerik yönünden destek sağlanması, mail grupları ve internet siteleri yoluyla sivil dağıtım ağlarının geliştirilmesi, mail listelerinin toplanması, medya iletişim koordinasyonunun sağlanması gibi konuların yer aldığı anlatılan emniyet yazısında, ayrıca ''üretim ekibi'' ve ''dağıtım kanalı'' olarak isimlendirilen grupların oluşturulduğu, bu gruplarda görevlendirilmek üzere emekli ve muvazzaf askerler ile sivil bazı kişilerin belirlendiğinin görüldüğü ifade edildi. Belgede ''üretim ekibi'' olarak isimlendirilen sayfada yer alan isim listesi içerisinde, ''iddia olunan Ergenekon terör örgütü'' soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan bazı şahısların isimlerinin yer aldığı belirtilen emniyet yazısında, bununla birlikte ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' isimli belgede imzası olan Dursun Çiçek'in adının da listede bulunduğunun tespit edildiği anlatıldı. Emniyetin tespit tutanak yazısında, yine 5 numaralı hard diskte farklı klasörler içerisinde yer alan bazı belgelerde, irticai olarak nitelendirilen gruplar ile mevcut yürütme organına yönelik birçok çalışma ve planlamalara yer verildiği belirtilerek, şöyle denildi: ''Bu çalışma ve planlamaların, 'Proje' ve 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı' isimli belgelerde yer alan planlamalarla benzerlik gösterdiği, bahse konu belgelerin tamamının oluşturma ve son kaydetme tarihlerinin, 'Proje' isimli word belgesinin oluşturma ve son kaydetme tarihinden önceki tarihler olduğu, bahse konu belgelerden anlaşılacağı üzere 'Proje' isimli belgenin hazırlanmasına kadar gelinen süreçte benzer çalışma ve planlamaların yapıldığı görülmüştür.'' -KAMUOYU OLUŞTURMA FAALİYETLERİ- ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' isimli belgede yer alan planlamaların büyük bir kısmının medya ve kara propaganda faaliyetlerinden oluştuğu, bu faaliyetler kapsamında çeşitli iletişim kanalları kullanılarak yaptırılacak haberler ile kamuoyu oluşturma ve kamuoyu yönlendirme faaliyetlerinin planlandığı ifade edildi. Tespit tutanağında, ''Bu planlamaların, mevcut yürütme organı ve irticai olarak nitelendirilen gruplara yönelik faaliyetler ile 'iddia olunan Ergenekon terör örgütü' soruşturmasının ve bu kapsamda görülen davaların maniple edilmesine yönelik olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 'İrtica ile Mücadele Eylem Planı'nın hayata geçirilip geçirilmediğine ilişkin yapılan çalışmalarda, planlamalarda belirtilen birçok konuda çeşitli medya organlarında haberlerin yapıldığı, eyleme dönük bazı planların hayata geçirildiği görülmüştür'' denildi. Dijital veriler arasında yer alan ''Proje'' isimli, ''Çalışmada Kullanılabilecek Tema Teklifleri'' başlıklı iki sayfadan ibaret word belgesinde yer alan hususlar ile ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' başlıklı belgede yer alan hususların benzerlik gösterdiğinin belirlendiği ifade edilen emniyet tespit tutanağında, söz konusu belgeler arasında yapılan karşılaştırmalara yer verildiği görüldü. Tutanakta ayrıca, ''Proje'' adı verilen word belgesinin, Genelkurmay Başkanlığına sunulmak üzere hazırlandığı ifade edildi.