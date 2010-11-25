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Dünya

"IRKÇI DEDE" HAKKINDAKİ SORUŞTURMA GENİŞLİYOR  LEFKOŞA (A.A)

25 Kasım 2010 15:20

-"IRKÇI DEDE" HAKKINDAKİ SORUŞTURMA GENİŞLİYOR  LEFKOŞA (A.A) - 25.11.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Sivil Savunma Teşkilatı'nda üst düzey yönetici olan dedenin, 4 yaşındaki torununun eline tabanca vererek, Türkleri ve komünistleri öldürme dersleri verdiği video kaydını sosyal paylaşım ağı Facebook'da yayımlamasıyla ilgili polis araştırmasını inceleyen Rum Başsavcı, suç unsuru saptadı ve polise detaylı araştırma emri verdi. Rum Fileleftheros, gazetesi, Rum Başsavcı Petros Kliridis'in konuyla ilgili polis tarafından kendisine sunulan dosyayı incelediğini, inceleme sonucunda "ırkçı davranışla" alakalı suç unsuru saptadığını ve konuyu yeniden polise havale ettiğini yazdı. Gazeteye göre, Rum yönetimi İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis de, ismi açıklanmayan Sivil Savunma Teşkilatı üst düzey yöneticisinin benzer başka faaliyetleriyle ilgili elinde bilgi bulunduğunu söyledi. Silikiotis, elindeki bilgilerin doğruluğunun araştırılması için araştırma başlatılmasını ve dedenin açığa alınmasını isteyeceğini de kaydetti.

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