-"Irene" etkisini kaybetti WASHINGTON (A.A) - 28.08.2011 - ABD'nin başkenti Washington, Irene kasırgasını küçük hasarla atlatırken, fırtınanın ardından yeni güne güneşle başlayan başkentliler, kendilerini sokağa attı. Başkenti gece yarısı vuran kasırga sırasında, şiddetli yağış ve rüzgar görüldü. Rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç ve kopan dal parçaları günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Ekipler de kentin bazı kesimlerinde devrilen ağaçları toplamak için erken saatlerde çalışmaya başladı. Bunun yanında, dün gece yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle, başkent ve civarında yaklaşık 500 bin abonenin bugün elektriksiz kalacağı belirtiliyor. Hatta, bazı alanlardaki elektrik kesintilerinin birkaç gün daha devam edebileceği kaydediliyor. Başkentteki havaalanları, birçok uçuşlar fırtına öncesinde iptal edilmesine rağmen, tekrar hizmete açıldı. -Fırtınadan güneşli sabaha- Washington DC'nin az hasarla atlattığı kasırga sonrası, güne sıcak ve güneşli havayla başlayan başkentliler, soluğu dışarıda veya alışveriş merkezlerinde aldı. Sabah sporuna başlayan, bisiklet turuna veya evcil hayvanlarıyla geziye çıkan Amerikalılar, şehirden Irene kasırgası hiç geçmemiş görüntüsü yarattı. Ancak kasırga ve alınan önlemleri hala şehirde görmek mümkün. Örneğin, kasırga nedeniyle sökülen Washington anıtının önündeki bayraklar henüz yerlerine dikilmezken, Potomac nehri kıyısındaki limana yerleştirilen önlem duvarı da hala kaldırılmadı. Sokak ve parklarda ise kasırga sırasında kopan dal parçaları hala yerlerde duruyor.