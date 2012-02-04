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Ekonomi

"İran'la Türkiye'nin ilişkileri tahkimle sınırlandırılamaz" BOLU (A.A)

04 Şubat 2012 15:21

-"İran'la Türkiye'nin ilişkileri tahkimle sınırlandırılamaz" BOLU (A.A) - 04.02.2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''İran'la Türkiye'nin ilişkileri tahkimle sınırlandırılabilecek değildir'' dedi. Abant'ta EPDK ve ELDER tarafından düzenlenen ''Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri 5. Sektör Toplantısı''na katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, doğalgaz fiyatlarına ilişkin bir soruya, doğalgaz fiyatlarının uluslararası arenada yer alan ve geçerli olan fiyatlar olduğunu belirtti. Türkiye'nin İran'la ilişkilerinin son derece sıcak, samimi ve ticarete dayalı ilişkiler olduğuna işaret eden Yıldız, ''İran'la Türkiye'nin ilişkileri tahkimle sınırlandırılabilecek değildir. Ama şunu da göz önüne almamız lazım. Doğalgaz fiyatları uluslararası arenada yer alan ve geçerli olan piyasası oluşturulan fiyatlardır. Bu durumda konu, uluslararası yargı ve uluslararası tahkimin karar vereceği konular arasına girmiş demektir. Tahkim süreci içerisinde uluslararası hakem heyetinin vereceği karar her iki ülkenin de kabul edeceği karar olacaktır'' ifadelerini kullandı.  Bu  durumun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar getirmeyeceğini belirten Bakan Yılmaz, şöyle konuştu: ''Ticari bir konudur. Ülkemin ve vatandaşlarımın hakkını ulusal arenada ve uluslararası arenada korumak durumundayım. Bunu ön plana almak durumundayım. Enerji ile alakalı ithal enerjiyle ilgili girdilerin ham petrol ve doğalgazın daha uygun fiyatlarla girmesini sağlamak benim sorumluluğum. Bu yüzden de süreci iki ülke olarak izleyeceğiz. İnanıyoruz ki, şu anda ülkemize bütün diğer ülkelerden daha yüksek fiyatla giren doğalgazın uygun ve makul bir şekilde girmesi gerektiğine inanıyoruz.''

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