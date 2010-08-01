-"İRAN'LA İLGİLİ SALDIRI PLANIMIZ VAR" WASHINGTON (A.A) - 01.08.2010 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, ABD'nin İran'a karşı bir saldırı planı bulunduğunu, ancak saldırının pek iyi bir fikir olmadığını düşündüğünü söyledi. NBC televizyonunun "Meet the Press" programında konuşan Mullen, askeri bir müdahalenin ihtiyaç durumunda bir seçenek olarak masada durduğunu ifade etti. Bu aşamaya gelinmesi halinde ordunun elinde bir planın bulunduğunu belirten Mullen, ayrıntı vermekten kaçındı.