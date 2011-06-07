-"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI ASKERİ AMAÇLI DEĞİL" VİYANA (A.A) - 06.06.2011 - Ali H.Yurtsever - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki İran heyeti başkanı Ali Asker Sultaniye, ülkesinin nükleer programının askeri amaçlı olduğu yolundaki iddiaların "Amerikan istihbaratının (CIA) yalanı olduğunu" söyledi. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan yönetim kurulu toplantısının ilk oturumunun ardından basına açıklama yapan Sultaniye, UAEK başkanı Yukiya Amano'nun son raporunun gerçekdışı bilgiler içerdiğini belirterek, İran yönetiminin nükleer programına ilişkin UAEK'dan gelen tüm soruları açıklıkla yanıtladığını kaydetti. UAEK ile İran arasında bir çalışma planı (yol haritası) olduğunu anımsatan Sultaniye, ülkesinin taraf olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına (NPT) riayet ettiğini ve nükleer programının da NPT çerçevesinde barışçıl amaçlı olduğunu bildirdi. UAEK Başkanı Amano'nun son raporunda "İran'ın nükleer programının askeri boyutuna ilişkin bilgilere ulaşıldığı" yolundaki ifadesi anımsatılan Sultaniye, şunları söyledi; "Nükleer programımızın askeri boyutunun olduğu yolunda yeni bilgilere ulaşıldığı tamamen gerçek dışı. Bu olsa olsa Amerikan istihbaratının dezeformasyonudur. Yıllardan beri Amerikan istihbaratı UAEK'ya hayali bazı bilgi ve belgeler aktarıyor. Bundan önceki İran raporlarına da baktığınızda hepsinde benzer ifadeler görürsünüz. Yıllardan beri ABD'nin UAEK'ya verdiği dizüstü bilgisayarlardan sözediliyor ancak biz bunları hala görüp inceleyemedik..." Ülkesinin nükleer programının tümüyle barışçıl amaçlı olduğunu yineleyen Sultaniye, UAEK ile aralarındaki çalışma planına uygun çalıştıklarını ve şeffaf işbirliği yaptıklarını söyledi. Ülkesinin nükleer programına ilişkin UAEK'dan gelen tüm sorulara yanıt verdiklerini belirten Sultaniye, geçtiğimiz günlerde başkent Tahran'da UAEK yetkilileriyle 400 saate yakın görüşme yaptıklarını vurguladı. UAEK Başkanı Yukiya Amano 24 Mayıs'ta açıklanan raporunda "İran'ın UAEK ile yeterli işbirliği yapmadığı ve İran'ın nükleer programının askeri amaçlı olduğuna ilişkin yeni bilgilere ulaşıldığı'' öne sürülmüştü. Amano, raporunda ayrıca İran'ın nükleer tesislerde ani denetimleri ön gören NPT ek protokolünü de onaylamaktan kaçındığını kaydetmişti. Kurumun Viyana'daki merkezinde bugün başlayan UAEK yönetim kurulu toplantısının 10 Haziran'a kadar devam etmesi öngörülüyor. Toplantının bundan sonraki oturumlarında başkan Amano'nun sunduğu rapora ilişkin 35 üye ülkenin heyet başkanlarının sözlü beyanlarda bulunacakları bildirildi. UAEK kaynakları İran'ın nükleer programına ilişkin eleştirilere rağmen üye ülkelerden toplantıya sunulan yeni bir karar tasarısı bulunmadığını belirttiler.