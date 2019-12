-"İRAN'IN KAYNAKLARINA KAYITSIZ KALMAMAZI SÖZ KONUSU OLAMAZ" ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'nin İran'ın kaynaklarına kayıtsız kalmasının söz konusu olamayacağını ancak her enerji projesinde de İranla mutabık kalmadıklarını, örneğin Güney Pars projesinin Türkiye için artık gündemde olmadığını bildirdi. Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyeleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Yıldız, çeşitli konulara ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Yıldız, İran ile P5+1 üyeleri arasındaki müzakereler ve İran'a uygulanan ambargolarla ilgili konudaki sorulara karşılık, BM'nin İran için aldığı yaptırım kararının Türkiye de dahil bütün üyeler için bağlayıcı olduğunu ancak ABD Senatosu'nun kararlarının Türkiye açısından hukuken bağlayıcı olmadığını belirtti. Bu konuların karşılıklı görüşülerek çözümlenebilecek konular olduğunu söyleyen Yıldız, ''Türkiye'nin İran'ın kaynaklarına kayıtsız kalması söz konusu olamaz. Toplam 5 ülkeden gaz alıyoruz, bunlardan birisi de İran, biz bunu yok sayamayız. Bunun karşılığında yeni yapılacak olan bağlantıların yerine alternatif kaynak göstermek lazım ki, o projelerle alakalı görüş bildirelim. Yani İran gazı değil şu olsun denmeli ki biz de görüş bildirelim.'' Bakan Yıldız, söz konusu olanın Türkiye'nin çıkarları olduğunu belirterek, bununla birlikte her enerji konusunda da İran ile mutabık olmadıklarını kaydetti. Buna örnek olarak Güney Pars sahasını gösteren Yıldız, bu konudaki görüşmelerin durduğunu ve İran ile mutabık kalınamadığını kaydetti. Yıldız, bu projenin İran anayasasından kaynaklanan nedenle üretim paylaşım modeli ile yapılamayacağının anlaşıldığını, bunun da Türkiye'nin çıkarlarına ters düştüğünü söyleyerek, ''İran'la olan her görüşmede mutabık kalamayabiliriz, biçim için belirleyici unsur Türkiye'nin çıkarlarının bu tür konularla örtüşüp örtüşmediğidir'' dedi. Bakan Yıldız bu nedenle Güney Pars sahasının Türkiye için gündemden kalktığını bildirdi. İran'ın karada 4-5 saha verebileceğini söylediğini, şimdi bu sahaları özel şirketlere teklif edeceklerini söyleyen Yıldız, bunların çok büyük sahalar olmadığını ancak 100-200 milyon dolar para yatırılması gereken yerler olduğunu kaydetti. Bakan Yıldız, gaz artı petrol sahası olan bu yerleri özel sektöre söyleyeceklerini yineledi. -VENEZUELA- Venezuela'daki temaslarına ilişkin de bilgi veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Venezuela ile konut karşılığı petrol görüşmelerinin yapılmakta olduğunu söyleyerek, kasım ayında Venezuela Dışişleri Bakanı Nicolas Moduro Moros'un Türkiye'ye geldiğini, Ankara ve İstanbul'daki kentsel dönüşümün dikkatini çektiğini ve kendilerine gecekonduların yerine nasıl bu binaları dikebildiklerini sorduğunu anlattı. Yıldız, Venezuela'nın ilk etapta 350 bin, orta vadede 2 milyon konuta ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, Caracas'taki gecekondulaşmanın Türkiye'dekinden çok daha değişik ve üst üste olduğunu belirterek, Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in halkına duyarlılığının çok fazla olduğunu, fakirlerle çok alakalı olduğunu hatırlattı. 10-11 Şubat'ta teknik bir heyetin tekrar Caracas'a gideceğini aktaran Bakan Yıldız, Venezuela'nın Türkiye için bakir ve tanınmamış bir yer olduğunu bildirdi. ''Venezuela ile beklediğimin ve tahmin ettiğimin çok çok üstünde bir çalışma yapılabilir'' diyen Yıldız, bu ülkenin şu anda petrol yatakları ve petrol rezervleri açısından dünyada bir numara olduğunu belirtti. Yıldız, nakliyenin bir ay sürebileceğini söyleyerek, ''Ama bir ay önce başlarsanız, bu işi günlük yapmış olursunuz'' dedi. Maliyetin ise 4-6 dolar olacağını aktaran Yıldız, alış fiyatı 20 dolar aşağı olursa 4-5 doların ihmal edilebileceğini kaydetti. Bakan Yıldız, ''Uzaklık, yakınlık kavramları globalleşen dünyada niteliğini kaybediyor'' diye konuştu. Chavez'in kendisine ve heyet üyelerine gösterdiği sıcak ilgiden övgüyle bahseden Bakan Yıldız, Chavez'in Türkiye'ye gelmeyi de düşündüğünü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan ''arasının fakirlerle iyi olmasından dolayı'' hayranlıkla bahsettiğini anlattı. Bakan Yıldız, Chavez'in ''kendisinin bir çiftçi çocuğu olduğunu hiçbir zaman unutmadığını, bunun için her zaman halkıyla birlikte olduğunu, halkının yüzde 60'ının fakir olduğunu, Türkiye'nin dinamizmini takdirle izlediğini, Başbakan Erdoğan'ı fakirlerle arası çok iyi olduğu için çok sevdiğini'' anlattığını aktardı. Yıldız, Chavez'in kendilerini ''Selamünaleyküm'' diyerek karşılayıp, görüşme sırasında da duvarlardaki kurşun izlerini göstererek, zamanında bu saraya kurşun sıkanlar arasında kendisinin de olduğunu anlattığını söyleyerek, Yıldız buna karşılık kendisinin de ''Sarayı kurşunlarken birgün burada oturacağınızı düşünmüş müydünüz?'' diye sorduğunu ve Chavez'den ''Ben Allah'a inanıyorum, çünkü Allah ne istiyorsa o olur, ben burada halkım için oturuyorum'' yanıtını aldığını belirtti. Enerji Bakanı Yıldız, Venezuela'nın petrol depolama için depo alanları kullanmak istediğini de söyleyerek, Venezuela ile söz konusu olan bu projelerin 7-8 işten oluşan bir paket olduğunu kaydetti. Yıldız, depolama için Türkiye'den 4 milyon varillik bir kapasite talepleri bulunduğunu belirtti. -NÜKLEER SANTRAL İHALESİ- Türkiye'nin ikinci nükleer santral ihalesi için Japonya ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Yıldız, bu görüşmelerin mart ayı sonuna kadar sonuçlanmasını umduklarını bildirdi. Fransa'nın da teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Bakan Yıldız, Fransa ile teknik görüşmelere başlanmadığını, önce Japonya ile görüşmelerin tamamlanması gerektiğini söyledi. Fransa'nın Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olumsuz tutumunun görüşmelerde etkili olup olmayacağının sorulmasına karşılık da Yıldız, ''Böyle bir süreç başlarsa Fransa'nın yaptıkları konusunda hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Mutlaka yeni bir design oluşacaktır, yani hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız'' dedi. Yıldız, ''yeni bir design'dan'' ne anlaşılması gerektiğinin sorulması üzerine de diplomatik olarak Fransa'dan jestler bekleyebileceklerini kaydetti. Boğazlardan geçişe ilişkin soru üzerine de Yıldız, Boğazlarla alakalı Montrö Anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduklarını, Boğazlardan geçişin bir gönüllülük ilkesine dayandığını hhatırlatarak, Montrö Boğazlar Sözleşmesinden kaynaklanan ve ''altın frank'' olarak adlandırılan yüksek geçiş ücreti hakkına dönük bir maddenin de bulunduğunu, ancak şu anda bir rakam telaffuz edemeyeceğini kaydetti. Yıldız, bu uygulamanın Boğazlardan geçiş ücretlerini birkaç kat artıracağını da ifade etti. -GALATASARAY TARTIŞMALARI- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, Türk Telekom Arena Stadının açılışında yaşanan olayların ve kendisinin ''Galatasaraylıydım ama ilişkilerimi gözden geçiriyorum'' sözlerinin hatırlatılması üzerine de, bu süreçte Galatasaray Başkanı Adnan Polat ile görüştüğünü ve o andaki sözlerinin o andaki üzüntüsünün bir ifadesi olduğunu kaydetti. ''Ben o günkü üzüntümü belirtmek açısından söyledim. Ben çocukluğumdan beri Galatasaray taraftarıyım. Galatarasay büyük bir camia'' diyen Yıldız, o an için sanki hiçbir şey olmamış gibi de davranamayacağını ancak Galatasaraylılığı konusunda bir sıkıntısı bulunmadığını bildirdi. Yıldız, ''transfer tekliflerine kapalı olduğu'' esprisi de yaparak, ''Zaman en iyi ilaçtır. Zamanın onarıcı yanının ön plana çıkarılması taraftarıyım'' diye konuştu. Kahvaltının sonunda da DMD Başkanı Zeynep Gürcanlı ile birlikte ortak bir açıklama yapan Yıldız, enerji alanının uluslararası ilişkilerden arındırılamayacak kadar iç içe geçmiş bir sektör olduğuna dikkat çekti.