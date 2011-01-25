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Dünya

"İRAN'IN İŞBİRLİĞİ YETERSİZ" VİYANA (A.A)

25 Ocak 2011 02:08

-"İRAN'IN İŞBİRLİĞİ YETERSİZ" VİYANA (A.A) - 24.01.2011 - İran'ın nükleer programına ilişkin olarak hafta sonunda İstanbul'da yapılan görüşmeleri değerlendiren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Yukiya Amano, "İran'ın işbirliğinin yetersiz olduğunu" söyledi.  AP'ye özel bir demeç veren Amano, İran tarafının işbirliği yetersiz olmasından ötürü,  "Bildirilmemiş nükleer faaliyetlerinin olmadığı konusunda veya İran'ın tüm nükleer çalışmalarının barışçıl olduğu konusunda güvence olmayacağını" belirtti.   İstanbul görüşmelerinden sonuç çıkmamasından dolayı Amano'nun hayal kırıklığı içinde olduğu yorumunu yapan ajans, UAEK başkanının, "İran'ın gizlice nükleer silahlar üzerinde çalışmadığından emin olunamayacağını söylediğini" kaydetti. 

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