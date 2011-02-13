-"İRAN'I KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR" TAHRAN (A.A) - 13.02.2011 - İran yönetimi, muhaliflerin Tunus ve Mısır ile dayanışma için yarın düzenlemeyi planladığı gösteriye izin vermezken, Batılı istihbarat servislerinin İran'da karışıklık çıkarmak istediğini savundu. Fars ajansının haberine göre, gönüllü güç Besic'in komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Negdi, Batılı istihbarat servislerinin, kendisini Tahran'da ateşe verecek birisini aradığını, bu eylemle Tunus ve Mısır'daki olayların kopyasını çıkarmak istediklerini söyledi. Batılıların bu tür eylemlerle "başarılı olacaklarını sandıklarını" kaydeden Nakdi, muhalefeti "Şeytan'ın partisi" olarak adlandırmak gerektiğini söyledi. Tümgeneral Nekdi, "Besicler ciddiyetini kanıtladı... ve hayatlarını vermeye hazır" diye konuştu. Muhalif liderler Mir Hüseyin Musavi ve Mehdi Kerrubi, Tunus ve Mısır'daki ayaklanmalara destek amacıyla yarın için Tahran'da gösteri düzenleme izni istemişti. İçişleri Bakanlığı ise muhalefetin herhangi bir gösterisini "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle yasaklamıştı.