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Dünya

"İRAN'DA İDAM EDİLEN BEHRAMİ GİZLİCE GÖMÜLDÜ"  DUBAİ (A.A)

07 Şubat 2011 17:10

-"İRAN'DA İDAM EDİLEN BEHRAMİ GİZLİCE GÖMÜLDÜ"  DUBAİ (A.A) - 07.02.2011 - İran'da geçen ay asılarak idam edilen İran asıllı Hollandalı kadının, İran güvenlik güçleri tarafından gizlice gömüldüğü ileri sürüldü. İnsan Hakları Eylemcileri adlı örgüt, 45 yaşındaki Zehra Behrami'nin cesedinin, dün Semnan kentinde gömüldüğünü açıkladı. Örgütün konuyla ilgili raporunda, Behrami'nin kızına, annesinin defin işleminin, Hollandalı diplomatlarla diğerlerinin katılımını engellemek için gizlice yapıldığı bilgisinin verildiği savunuldu. Hollanda hükümeti, geçen ay İran asıllı Hollanda vatandaşı Zehra Behrami'nin idam edilmesi üzerine İran ile resmi temasları dondurmuştu. Behrami İran'da doğmuş ve daha sonra göçtüğü Hollanda'nın vatandaşlığını almıştı. Behrami, İran'da 2009'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde tutuklandıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla idam cezasına çarptırılmıştı.

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