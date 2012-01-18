-"İran'a taarruz uzak olasılık" KUDÜS (A.A) - 18.01.2012 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İran'a taarruz etme kararının çok uzak bir olasılık olduğunu söyledi. Savunma Bakanı Barak, İsrail askeri radyosuna açıklama yaparken, İran'ın nükleer tesislerini hedefleyebilecek olası bir İsrail taarruzu konusundaki soruya verdiği yanıtta, "Bizim aldığımız bir karar yok, böyle bir kararı almak için bir tarihle ilgili bir karar da yok, hepsi çok uzak" dedi. "Uzak" ifadesi ile ne anlaşıldığı sorusuna Barak bu kez, "öngörülerini" açıklamayı reddettiği yanıtını verdi. İsrail Savunma Bakanı Barak, ayrıca İran'ın nükleer silah üretme aşamasına geçmeye henüz karar vermediğini belirterek, "İranlılar, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından uygulanan kontrollere son vermediler. Bunu yapmadılar, zira bunun nükleer programlarının askeri yönü için bir kanıt oluşturacağını ve bunun ülkelerine uluslararası yaptırımların ya da diğer türdeki eylemlerin sertleştirilmesine yol açacağını biliyorlar" diye konuştu. -Suudi Prens: "Seçenekler masada" Öte yandan, Suudi Arabistan Prensi Türki el Faysal, Körfez ülkelerinin İran karşısında tüm seçeneklere başvurmakta tereddüt etmeyeceklerini söyleyerek, Tahran'ı bölgeyi sonuçları öngörülemez bir maceraya itmek istemekle suçladı. Suudi Prensi, dün Bahreyn'de Körfez bölgesinin güvenliğiyle ilgili bir konferansta yaptığı ve El Arabiya kanalı tarafından yayımlanan açıklamasında, "Çıkarlarımız ve güvenliğimize yönelik tüm girişimler, bizi kendimizi savunmamız için tüm seçeneklere başvurmamız zorunda bırakır" dedi. İran'ın Körfez'de çatışmayı kızıştırmaması ve bölge ülkelerini tehdit yerine, uluslararası hukuka uyması gerektiğini söyleyen Prens Türki, "İran'ın Hürmüz Boğazı ve enerji dağıtım güvenliğini amaçlarına alet etmemesi gerekir" dedi.