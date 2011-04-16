-"İRAN HAMAS'A ÖZEL FÜZELER YAPIYOR" TEL AVİV (A.A) - 16.04.2011 - Wikileaks tarafından sızdırılan ve Haaretz gazetesi tarafından İsrail Dosyası adı altında yayımlanan gizli kriptolara göre İsrail, "İran'ın Hamas için, Gazze Şeridi'ne tüneller aracılığıyla taşınabilecek özel füzeler imal ettiğini" öne sürdü. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği tarafından, 19 Şubat 2009 yılında gönderilen bir kriptoda, dönemin İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı Dan Harel ile ABD Büyükelçisi James Cunnnigham arasındaki bir konuşma aktarıldı. Daha sonra emekli olan Harel'in, Şubat ayında İsrail'e gelen ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetle görüşmesinde, özellikle Katyuşa, Grad ve Fecr füzeleri üzerinde değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Bu değerlendirmede Kuzey Kore desteğiyle İran'ın ürettiği Fecr (Şafak) füzelerinin iki tipi olduğu, 240 mm'lik Fecr 3'lerin menzillerinin 45 km'ye kadar olduğu, 333 mm'lik Fecr 5'lerin ise menzillerinin 75 km'ye kadar ulaştığı kaydedildi. İsrail'in elinde, "İran'ın sırf Hamas için ilave füze imal ettiği konusunda, hassas istihbari bilgiler bulunduğunu" anlatan Harel, bu füzelerin orijinal olarak Fecr tipi ve 40 km menzile sahip olacakları kaydetti. Hamas'ın elindeki silahların gelişmişliği konusunda bir soruya, "Hamas'ın Çin ve İran yapımı, 30 km menzilli 122 mm'lik roketleri bulunduğu" karşılığını veren Harel, 122 mm'lik İran füzelerinin, özellikle Hamas için geliştirildiğini, dar tünellerden geçebilmesi için 4 parça haline getirildiğini ve Gazze'de montajlandığını ifade etti. Kriptoya göre Harel, Gazze'de geliştirilmiş güdümlü tanksavar füzelerinin de bulunduğunu, Hamas'ın ayrıca SA-7 adı verilen karadan havaya füzelerin yanı sıra her çeşit mühimmatı da bulunduğunu dile getirdi.