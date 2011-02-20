T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İRAN GEMİLERİ HENÜZ GEÇİŞ YAPMADI" KAHİRE (A.A)

20 Şubat 2011 13:15

-"İRAN GEMİLERİ HENÜZ GEÇİŞ YAPMADI" KAHİRE (A.A) - 20.02.2011 -  Süveyş Kanalı yetkilileri, İran'a ait iki savaş gemisinin Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçtiği yolundaki İran televizyonunun haberini yalanlayarak, İran gemilerinin kanalın güney girişine bugün ilerleyen saatlerde varacağını bildirdi. Kanal yetkilileri, İran savaş gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçişi yarın yapmasının öngörüldüğünü belirtti. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem, rotası Suriye olan İran savaş gemilerinin, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçtiğini duyurmuştu.  1979 İran İslam Devriminden bu yana ilk kez İran donanma gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan geçmesi planı, İsrail tarafından "provokasyon" olarak nitelenmişti. İranlı yetkililer ise, taleplerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunda ısrar ederek, gemilerin tatbikat için Suriye'ye gideceğini açıklamış ve Kahire'den geçiş iznini almıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24