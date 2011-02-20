-"İRAN GEMİLERİ HENÜZ GEÇİŞ YAPMADI" KAHİRE (A.A) - 20.02.2011 - Süveyş Kanalı yetkilileri, İran'a ait iki savaş gemisinin Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçtiği yolundaki İran televizyonunun haberini yalanlayarak, İran gemilerinin kanalın güney girişine bugün ilerleyen saatlerde varacağını bildirdi. Kanal yetkilileri, İran savaş gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçişi yarın yapmasının öngörüldüğünü belirtti. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem, rotası Suriye olan İran savaş gemilerinin, Süveyş Kanalı'ndan Akdeniz'e geçtiğini duyurmuştu. 1979 İran İslam Devriminden bu yana ilk kez İran donanma gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan geçmesi planı, İsrail tarafından "provokasyon" olarak nitelenmişti. İranlı yetkililer ise, taleplerinin uluslararası düzenlemelere uygun olduğunda ısrar ederek, gemilerin tatbikat için Suriye'ye gideceğini açıklamış ve Kahire'den geçiş iznini almıştı.