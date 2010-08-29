T24 LogoT24 Logo
Dünya

"IRAK'TA ONBİNLERCE KİŞİ HALA KAYIP" CENEVRE (A.A)

29 Ağustos 2010 19:02

-"IRAK'TA ONBİNLERCE KİŞİ HALA KAYIP" CENEVRE (A.A) - 29.08.2010 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İran'la savaş (1980-88), Körfez Savaşı (1990-91) ve ülkenin 2003'te işgalini izleyen çatışmalardan bu yana Irak'ta onbinlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada, Irak'ta savaşların etkisinin insanlar tarafından yıllardır, hatta çok daha uzun zamandır hissedildiği ve binlerce kişinin hala kayıp yakınlarından bir haber almayı umdukları belirtildi. Uluslararası kuruluştan yayımlanan açıklamada, "Bölge hükümetlerini bu kayıp insanlar konusunda bilgi sağlama çabalarını sürdürmeye çağırıyoruz" denildi. İran-Irak savaşı sırasında bir milyon, diğer iki savaşta da onbinlerce kişi hayatını kaybetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24