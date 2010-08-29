-"IRAK'TA ONBİNLERCE KİŞİ HALA KAYIP" CENEVRE (A.A) - 29.08.2010 - Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İran'la savaş (1980-88), Körfez Savaşı (1990-91) ve ülkenin 2003'te işgalini izleyen çatışmalardan bu yana Irak'ta onbinlerce kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi. 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü dolayısıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan açıklamada, Irak'ta savaşların etkisinin insanlar tarafından yıllardır, hatta çok daha uzun zamandır hissedildiği ve binlerce kişinin hala kayıp yakınlarından bir haber almayı umdukları belirtildi. Uluslararası kuruluştan yayımlanan açıklamada, "Bölge hükümetlerini bu kayıp insanlar konusunda bilgi sağlama çabalarını sürdürmeye çağırıyoruz" denildi. İran-Irak savaşı sırasında bir milyon, diğer iki savaşta da onbinlerce kişi hayatını kaybetti.