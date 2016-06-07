"Iraklı Kürtlere silah gönderilmesin"



Almanya'nın önde gelen barış araştırmaları enstitülerinin yıllık raporu bugün Berlin'de kamuoyuna duyuruldu. Raporda özellikle Alman hükümetinin 2014'ten beri Iraklı Kürtlere IŞİD ile savaşması için aldığı silah sevkiyatı kararının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapıldı ve bunun derhal durması istendi. Açıklamada silahların el değiştirebileceği ve Irak içinde farklı iç hesaplaşmalarda kullanılabileceği uyarısında bulunuldu.

Barış enstitüleri Suudi Arabistan'a yönelik bir silah ambargosunun da gündeme alınmasından yana görüş bildirdi. Hamburg Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü'nden (IFSH) Margret Johannsen, Suudi Arabistan'ı istikrarın teminatı olarak görmenin yanlış olduğunu ve bunun 'çılgın bir fikirden' öteye gidemeyeceğini belirtti. Johannsen Suudi Arabistan'ın İran ile 'hegemonik bir rekabet halinde' olduğunu vurguladı ve Suriye ile Yemen'deki faaliyetlerinin öncelikli amacının istikrarı sağlamak olmadığını savundu. Açıklamada Almanya'nın Katar Emirliği ile konuyla ilgili işbirliğinin getireceği faydalara da temkinli yaklaşmak gerektiği belirtildi.

2016 Barış Raporu'nda Alman Ordusu'nun Suriye'de IŞİD'e yönelik yurtdışı görevi de eleştirildi. Raporda Almanya'nın bu görevi öncelikle üstlenmeye gönüllü olan ülkeler arasında yer almaması gerektiği vurgulandı. Yapılan açıklamada Almanya'nın daha çok BM'nin 'güçlü' barış misyonlarına eğilmesi gerektiği hatırlatıldı.

IŞİD nasıl bastırılır?

Barış araştırmaları enstitülerinin raporunda ayrıca Almanya'ya Tunus'la işbirliğini üç katına çıkarma tavsiyesinde de bulunuldu. Buna göre Tunus'un kendi sınırları içinde güvenliği sağlamak ve IŞİD'e yeni militanların katılmasını önlemek için desteklenmesi gerekiyor. Raporda küresel çapta da IŞİD'in askeri açıdan ziyade siyasi anlamda bastırılabileceğine dikkat çekildi.

Barış Raporu Almanya'da 1987'den beri her yıl önde gelen beş araştırma enstitüsü tarafından yayınlanıyor. Bu enstitüler arasında Hamburg Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikaları Enstitüsü'nün yanı sıra Duisburg-Essen Üniversitesi Kalkınma ve Barış Enstitüsü, Protestan Araştırmalar Birliği ve Hessen Barış Araştırmaları Vakfı ile Uluslararası Dönüştürme Merkezi yer alıyor.