-"IRAK'IN İŞGALİ YASA DIŞIYDI" LONDRA (A.A) - 21.07.2010 - İngiltere Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesini "yasa dışı" olarak nitelendirdi. ABD'de bulunan Başbakan David Cameron'un görevine vekalet eden Liberal Demokrat Parti Lideri Clegg, parlamentoda yaptığı konuşmada, işgal döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jack Straw'a atıfta bulunarak, "Onun arkasında bıraktığı karmaşayı çözmeye çalışmak için ulusal çıkarlar içinde çalışan iki partiyi bir araya getiren bu koalisyonda yaptığımız herşey için hesap verebilmekten mutluyum" dedi. Clegg, "Belki de bir gün, muhtemelen onun (Straw'un) hatıratı için beklememiz gerekecek. Şimdiye değin verilmiş en feci kararda, Irak'ın yasa dışı işgalindeki rolünün hesabını verebilir" diye konuştu. Başbakan Cameron'un bir sözcüsü ise konuya ilişkin sorular üzerine, Clegg'in koalisyon hükümetinin değil, kendi görüşünü dile getirdiğini söyledi.