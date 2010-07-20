-"IRAK SAVAŞI TERÖR TEHDİTİNİ ARTIRDI" LONDRA (A.A) - 20.07.2010 - İngiltere'nin eski İç İstihbarat Servisi (MI5) başkanı Barones Manningham-Buller, Irak'ın işgalinden önce Irak'tan İngiltere'ye yönelik tehdidin "çok sınırlı" olduğunu, ancak Irak savaşının terör tehdidini artırdığını söyledi. Barones Buller, emekli bürokrat Sir John Chilcot başkanlığındaki bir heyetin sürdürdüğü, Irak savaşına gitme nedeniyle savaştan sonraki politikaların masaya yatırıldığı "Irak Soruşturması" kapsamında bugün ifade verdi. Soruşturmada şimdiye kadar, Irak savaşına katılma kararının kilit isimlerinden eski Başbakan Tony Blair başta olmak üzere çok sayıda politikacı, bürokrat, diplomat ve yetkili ifade verdi. Bu yıl boyunca sürmesi beklenen soruşturmanın sonunda ise kimse hakkında cezai işlem uygulanmaması, ancak heyetin bir rapor hazırlaması bekleniyor. Mart 2002'de MI5'in başkanı iken, Iraklıların İngilizlere saldırma ihtimallerinin düşük olduğu konusunda görüş bildirdiğini söyleyen Barones Buller, "Nitekim, bunun doğru olduğu ortaya çıktı" dedi. Irak'ın işgalinin İngiltere'ye yönelik terör tehdidini artırdığını kaydeden Buller, "Irak'a müdahalemiz, genç bir nesli radikalleştirerek, ki bunlardan bazıları İngiliz vatandaşları, Müslümanlığa yönelik bir saldırı olarak algılandı" diye konuştu. Buller, bunun sonucu olarak, 7 Temmuz 2005'te Londra'daki terör saldırılarını düzenleyenlerden bazılarının İngiliz vatandaşları olmasının MI5'i şaşırtmadığını bildirdi. Irak'ın işgalinden bir yıl önce yetkilileri, Irak'tan İngiltere'ye yönelik tehdidin "çok sınırlı" olduğu konusunda uyardığını belirten Barones Buller, savaş nedeni olarak Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olması bilgisinin "eksik bir bilgi" olduğunu kaydetti. Barones Buller, 2002-2007 yıllarında İngiliz İç İstihbarat Servisi MI5'in başkanlığı görevinde bulundu.