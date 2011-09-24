"İnternete özgürlük" dediler ortalığı kasıp kavurdular

T24 - "İnternete özgürlük" sloganıyla yola çıkan Korsan parti Berlin eyalet seçimlerinde büyük bir zafer elde etti. Korsan Parti'nin Eyalet Meclisi'nde 15 milletvekili var.

Özellikle hükümetten memnun olmayan gençlerin desteğini alan Korsan Parti, yüzde beş barajını yüzde 8. 9 oy oranı ile geçmeyi başararak, ilk kez Eyalet Meclisi'ne girdi. Korsanların seçmenlerinin yaş ortalamasının ise 31.



Der Spiegel dergisinin, bir zamanlar Almanya’nın isyancıları olarak görülen Yeşiller Partisi’nin yerini aldığını belirttiği Korsanlar, seçim zaferini Kreuzberg semtindeki bir diskoda kutladı. Diskoyu mariuhana dumanı kaplarken, eğlenceye katılanlar kendi sandviçlerini yaparak karınlarını doyurdu.















"Havalı bir iş yaptık"





Eğlenenler arasında bulunan yeni meclis üyesi Christopher Lauer, “İnanamıyorum… Bu nefes kesici, gerçek üstü bir his. Çünkü bu durumla karşılaştırılabilecek bir şey yok” dedi.



Elde ettikleri başarıyı “havalı” olarak yorumlayan parti lideri Sebastian Nerz ise “1980’lerden bu yana ilk kez yeni bir parti sahneye çıktı” dedi. Korsanlar, 15 sandalye kazandıkları seçimlerde gerçekten tüm Almanya’yı şaşırtan bir destek almayı başardı.



İnternet özgürlüğünü baş tacı yapan Korsanlar, kendilerini Almanya Başbakanı Angela Merkel’in muhafazakar Hıristiyan Demokratları’nın zıttı olarak görüyor. Partinin meclise soktuğu milletvekillerinden bilgi teknolojileri uzmanı Pavel Mayer, “daha fazla özgürlük istediklerini” belirtti. Pavel, “parti olarak insanların akıllı ve iyi niyetle dolu olduğuna inandıklarını” söyledi.

Kim bu korsanlar

Almanya'da 2006 yılında kurulan Korsan Parti, adını internetten yasa dışı olarak şarkı indirilmesinden esinlenerek aldı. Korsan Parti, kuruluş prensiplerini aynı yıl İsveç’te kurulan ve aynı ismi taşıdıkları "Piratpartiet" partisinden aldı.



Telif hakları ve patent yasaları üzerinde çalışmalar yapan Piratpartiet, günlük yaşamda ve internet üzerinde korsanlığı savunan bir politika benimsedi. Şeffaf bir hükümet oluşturulması düşüncesini destekleyen Priatpartiet, kısa sürede kendisiyle benzer görüşü taşıyan birçok politik hareketi etkiledi.



Bunlardan biri olan Alman Korsan Parti, Priatpartiet gibi internet politikalarına odaklanarak dosya paylaşımının yasal hale getirilmesi ve internette veri paylaşımı güvenliğinin artırılmasını savundu.



Oldukça genç bir parti olan Korsanların liderliğini 28 yaşındaki biyobilişim uzmanı Sebastian Nerz yapıyor. Korsanların federal düzeyde yaklaşık 13 bin üyesi bulunuyor.



Seçimler öncesinde yakın mesafe toplu taşıma ücretlerinin kaldırılması ve okullarda uyuşturucu dersinin başlatılması gibi vaatlerde bulunarak gençlerin desteğini toplamayı başaran parti, aynı zamanda tüm Berlin’i kaplayan bir internet ağının kurulmasını destekliyor.



"Siyaset çağa ayak uydurmalı"





Partinin aday listesinin en üst sırasında yer alarak meclise giren endüstri elektroniği uzmanı Andreas Baum, kendilerini sadece tek bir konuya odaklı kalmayan bir parti olarak tanımlıyor.



33 yaşındaki Baum, siyasetin çağa ayak uydurmasını ve modern iletişim araçlarının sunduğu fırsatlardan yararlanılabilmesini sağlamak istediklerini anlattı.



Korsanlar, internette bugüne dek fazla değinilmemiş hassas konuları da çekinmeden gündeme getirerek dikkat topladı. Çocuk pornografisi içeren internet sayfalarının bloke edilmesi konusunda 2009 yılında başlattıkları tartışma, partinin üye sayısını artıran önemli etkenlerden biri oldu.



İnternet üzerinden müzik ve filmlerin özgürce paylaşımı için mücadele eden Korsanlar, meclise girmelerinin ardından kendilerine yeni hedef olarak şeffaf hükümet kurulması amacını belirledi.



İnternetteki iletişim ve sosyal medya olanaklarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen Korsanlar, gelir düzeyinin eğitim ve kamu hayatına iştirak konusunda etkisiz kılınmasını istiyor.



Farklı slogan farklı yaklaşım





Korsanlar, seçim süresince sadece demokrasi, şeffaflık ve internet özgürlüğü konularına bağlı kalmadı ve geleneksel politikacıların aklına gelmeyecek vaatlerde bulundu. Özellikle de, genç kesimin sorunlarına eğildi.



Korsanlar, şartsız maaş sağlanması ve orta dereceli uyuşturucuların yasallaşmasını istiyor. Bu tür düşünceler, Almanya’nın popüler Kreuzberg ve Friedrichshain mahallelerinde büyük destek topluyor.



Korsanlar ayrıca seçmenlerin yıllardır bulamadığı güvenilirlik, doğruluk ve gençlik gibi özelliklere sahip. İlk kez 1981 yılında parlamentoya giren Yeşiller de ilk yıllarında genç bir parti görünümü sergilemiş, komik sloganlar kullanmış ve geleneksel olmayan seçim metodları kullanmıştı. Ancak Berlin’de beklediklerinin çok altında oy alan Yeşiller bugün yerini Korsanlara kaptıran parti olarak kabul edilmeye başlandı.



