-"İnternet andıcı" davasında yeni tutuklama İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davası kapsamında haklarında yakalama emri çıkartılan 14 sanıktan biri olan sivil memur Bülent Sarıkahya, geldiği Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde tutuklandı. Sarıkahya, hakkında çıkarılan yakalama kararına istinaden, davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan ve savunması sorulan Sarıkahya, ''Ben sivil memurum. Sadece bana verilen görevleri yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum'' dedi. Sarıkahya'nın avukatı Salim Özdemir de askeri personel statüsünde sivil memur olarak çalışan müvekkili Sarıkahya'nın kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini ve aksi taktirde ''emre itaatsizlik'' suçunu işlemiş sayılacağını belirterek, ''Daha önce Türkiye'de darbeler olmuştur. Ancak müvekkilimin suçlandığı konuyla ilgili emsal yoktur. Bir sivil memurun, var olduğu iddia edilen cuntanın içinde olduğu iddiası hayali bir iddiadır'' diye konuştu. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu, sanığa atılı ''darbeye teşebbüs'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarının mahiyeti, dosya içeriği, sanıklara isnat edilen suçları işlediklerine dair kuvvetli şüphe sebeplerinin olması, delilleri gizleme ve değiştirme hususlarında da kuvvetli şüphenin bulunması, adli kontrol uygulamasının yeterli olmayacağı ve atılı suçların CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan tutuklamayı gerektirebilecek suçlardan olmasını dikkate alarak, sanık Bülent Sarıkahya'nın tutuklanmasına hükmetti.