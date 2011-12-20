-"İnternet Andıcı yasal bir belgedir" İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 -''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasının tutuklu sanıklarından eski Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ''İnternet Andıcı isimli belge, Genelkurmay çalışma usullerine göre hazırlanmış yasal bir belgedir'' dedi. Pekin, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda görülen duruşmadaki ifadesinde, 40 yıldır taşıdığı üniformasına tek bir leke sürmeden TSK'nın her bölümünde çalıştığını kaydetti. Andıcın hazırlanmasında hiçbir katkısı olmadığını ifade eden Pekin, ''Andıca yasal olarak bir engel görmediğim için paraf attım. Andıçla ilgili bize görüş sorulmadı, sadece bununla ilgili bana bilgi verildi. İnternet Andıcı isimli belge, Genelkurmay çalışma usullerine göre hazırlanmış yasal bir belgedir'' dedi. Pekin, internet andıcı ile ilgili haberin ortaya çıkmasının ardından Genelkurmay Başkanlığında yapılan kırpma ve silme işlemiyle ilgili olarak da ''Keşke silme ve kırpma işlemi yapılmasaydı da gerçekler ortaya çıksaydı. Bununla ilgili siyasi otoriteye sistemli olarak bilgi verildiği ortaya çıkardı'' şeklinde konuştu. Andıç belgesi kendisine getirildiğinde, bunların kendileriyle ne ilgisi olduğunu sorduğunu anlatan Pekin, ''Açık kaynaklardan bilgi alıyoruz. İstihbarat başkanı olarak bilginiz olsun' dendi'' diye konuştu. İfadesinin ardından çapraz sorgusuna geçilen Pekin, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in, ''Ergenekon'' yapılanmasını ilk kez ne zaman duyduğunu sorması üzerine, 2007 yılında soruşturmayla birlikte duyduğunu söyledi. -''James Bond filmlerindeki gibi''- Savcı Pekgüzel'in, ''İsim olarak 'Ergenekon' adını ne zaman duydun? Bununla ilgili kitaplar yazılmış, TV programı yapılmış. İlgilenmedin mi?'' sorusuna da Pekin, ''Kitabını okumuşum da hafızamda yer edinmemiştir. Böyle bir yapılanmanın TSK içinde olacağına ihtimal vermedim. James Bond filmlerinde olan fantastik şeyler'' şeklinde yanıt verdi. Pekgüzel'in, İşçi Partisinde (İP) yapılan aramada, MİT'in ''Karargah evleri'' ile ilgili Genelkurmay Başkanlığına verdiği ''çok gizli'' ibareli yazının ele geçirilmesini sorması üzerine de Pekin, bu yazının Genelkurmay Başkanlığına MİT Müsteşarlığı tarafından teslim edildiğini, Genelkurmay Başkanlığının da bunun bir nüshasını Hava Kuvvetleri Komutanlığına gönderdiğini kaydetti. İP'te ele geçen belgede Hava Kuvvetleri Komutanının parafının bulunduğunu ifade eden Pekin, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Pekin, savcı Pekgüzel'in, MİT'ten gelen yazıların nerede saklandığı yönündeki sorusuna karşılık da ''Çok gizli' ibareli belgeler genellikle kozmik odada saklanır, ama maalesef bunun nüshası başka yerde ortaya çıktı'' dedi. Savcı Pekgüzel'in, ''Yeni site kurmaktaki amaç nedir? Zaten TSK'nın internet sitesi var, gerek duyulduğunda oradan açıklama yapılıyor'' şeklindeki ifadesi üzerine de Pekin, ''Bana, 'bu açıklamalar Genelkurmay Başkanlığının sitesinden yapılması halinde inandırıcı olmaz, inandırıcı olması için yeni sitelerde bu haberlerin yapılması gerekir' denildi'' dedi. Mahkeme heyeti, Pekin'in çapraz sorgusuna ara vererek, duruşmayı 22 Aralık Perşembe gününe erteledi.