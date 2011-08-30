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Spor

"İnşallah bayram müjdesi veririz" İSTANBUL (A.A)

30 Ağustos 2011 17:55

-"İnşallah bayram müjdesi veririz" İSTANBUL (A.A) - 30.08.2011 -  Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, ''İnşallah taraftarlarımıza bir bayram müjdesi veririz'' dedi.  Lig TV'ye açıklamada bulunan Fatih Terim, bugün bayramın birinci günü olduğunu ifade ederek, ''Bayram 3 gün. Böyle bir müjdeyi taraftarlarımıza vermek isteriz. Yönetim olarak, teknik heyet olarak vermek isteriz'' ifadesini kullandı.  Bu konuda uğraştıklarını herkesin bilmesini isteyen Terim, ''Başkanımız, ikinci başkanımız Ali Dürüst, transfer komitesindeki arkadaşlar, biz... Hepimizin uğraştığımızı herkes bilsin. Bu bayramda da olabilir bu, İnşallah bir bayram sevinci yaşarız, bir bayram müjdesi veririz'' diyerek sözlerini tamamladı.

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