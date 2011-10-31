-"İnşaat" operasyonunda 4 tutuklama İZMİR (A.A) - 31.10.2011 - İzmir'de, beton ve demir yeterliliği standartların altında olan inşaatlara usulsüz şekilde olumlu rapor verdikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, aralarında yapı denetim firması ve laboratuvar yetkilileri ile müteahhitlerin bulunduğu 24 kişiden 4'ü tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan, 29 kişiden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan aralarında 7 müteahhit, 5 yapı denetim firması ve 2 denetim laboratuvarının yetkilisi, çalışanı 24 kişi, ''Yapı Denetim Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlamasıyla İzmir Adliyesi'ne gönderildi. Zanlılar hakkında, 5 ilçede usulsüz rapor verildiği belirlenen 7 binadaki dairelerde oturan 10 kişi, yapı denetim raporları doğrultusunda binalara oturma raporu veren ilçe belediye yetkililerinin de şikayetçi oldukları bildirildi. Operasyon kapsamında laboratuvarlarda ele geçirilen ajandalarda, usulsüz düzenlenen raporlarla ilgili bilgilerin not edildiğinin de tespit edildiği öğrenildi. Adliyede, zanlılardan 9'u savcılık sorgusunun ardından, 11 ise nöbetçi mahkemede ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Testlerin yapıldığı laboratuvarlarda görevli 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. -Operasyon- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar üzerine başlattığı takibin ardından İzmir'de bulunan 5 yapı denetim firması, 3 yapı denetim laboratuvarı ve bu firmalarla çalışan bazı müteahhitlere yönelik operasyon gerçekleştirerek 29 kişiyi gözaltına almıştı. Yapı denetim firma ve laboratuvarlarınca ''beton ve demir yeterliği standartlara uygun'' raporu verilerek ruhsat alınması sağlanan 7 inşaatta inceleme yapan bilirkişilerin, beton ve demir yeterliliğinin standartların çok altında olduğunu saptadığı bildirilmişti. Operasyonun, gelen bir ihbar üzerine 1 yıl önce başlatılan ve bazı binalarda bilirkişi incelemelerinin geçen hafta sonuçlanmasının ardından savcılık talimatıyla gerçekleştirildiği bildirilmişti.