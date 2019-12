"İnşaat 2009" fuarı Diyarbakır'da açıldı



Diyarbakır yapı malzemeleri, yapı teknolojileri, ısıtma soğutma, havalandırma hizmetleri, iş ve inşaat makineleri “İnşaat 2009” fuarı açıldı.



Vali Hüseyin Avni Mutlu, Diyarbakır-Ergani kara yolundaki TÜYAP Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün tüm dünyada olduğu gibi Diyarbakır ve bölge için de büyük önem arz ettiğini, düzenlenen fuarın kentin ve bölgenin yapılaşmasına olumlu katkı yapacağını söyledi. Kısa bir süre önce gerçekleştirilen otomotiv fuarının ardından bu fuarın düzenlendiğini vurgulayan Mutlu, “17 ayrı ülkeden 200 ayrı firma katılıyor. Bu yoğun katılım bize büyük memnuniyet veriyor. Diyarbakır fuarcılıkta yavaş yavaş markalaşıyor. Katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir ise inşaat sektörünün en aktif sektörlerin başında yer aldığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Bölgedeki yapı sektöründe teknolojinin yeterli düzeyde kullanılmasına fuar büyük katkı sunacaktır. Diyarbakır olarak planlı yapılaşma konusunda hiç bir sorunumuz yok. Belediye olarak tüm çalışmaları gerçekleştirmişiz. Bu planlama sayesinde artık yapılaşmalar tarihi varlıklara zarar veremeden gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yapılaşmamızı artık tartışmaya açmamız gerekiyor. 240-200 metre karelik konutlar inşaat ediliyor. Artık bu konutları yapmak, ısıtmak ve soğutmak büyük maliyete neden oluyor. Değişik ebatlarda 80-100 metre karelik konutların yapılması gerekmektedir. Artık konutu her yönüyle kaliteli yapmak önem kazanmaktadır.” Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası'nın (İNTES) Şükrü Koçoğlu ise her büyümenin gelişme olmadığını, kentlerin tümünde büyümeye bağlı olarak çarpık yapılaşmanın yaşandığını söyledi. Çarpık yapılaşmada merkezi ve yerel yönetimin yanı sıra tüm vatandaşların da ihmalinin bulunduğunu kaydeden Koçoğlu, şöyle konuştu: “Yerel yöntemlerin yaptırım gücünü artırarak bunun önünü alabiliriz. Kültür hazinelerimizi korumalıyız. Bu değerleri sergilememiz bize büyük kaynak getirecektir. Artık insanlar sahillerin yanı sıra bölgeye gelip kültür ürünlerini görmelidir. Paris'e yılda 65 milyon kişi, Türkiye'ye 23 milyon kişi geliyor. Bölgeye 10 milyon kişi gelse ekonomiye büyük bir katkı olur. Bunu gerçekleştirecek potansiyele sahibiz. Çarpık yapılaşmanın en önemli nedenlerinin başında göç geliyor. Göçlerin en büyük nedeni sosyal ve ekonomiktir. Bu göçlerden dolayı inşaat sanayi çok hızlı gelişme ve değişim gösteriyor. 50 yıl önce 40 binlik Diyarbakır bugün 1 milyonu aşmış. Buna can dayanmaz. Bunu idare etmek çok zor. Bütün insanları yerinde tutmak için her yönüyle desteklemeliyiz. Nimet paylaşımını sınırlarımız içinde adil yapmalıyız. Bu adaletin de su içmek kadar doğal olduğuna inanıyorum.”



“DİYARBAKIR'A DAİR BİR ALGI SORUNU VAR”



Açılışın ardından fuardaki standları gezen Vali Mutlu ile Başkan Baydemir gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin huzur ortamının sağlanmasının ardından bölgeye gelen yatırımlarda son dönemlerde artış olduğunu ilişkin bir sorusu üzerine Baydemir, şunları söyledi: “İddia ediyorum Diyarbakır tüm Orta Doğu coğrafyasının en güvenilir kentidir. Bir algı sorunu var. Kudüs ve Bağdat'tan çok daha güvenlidir. Bence sürdürülebilir güvenlik açısından Şam'dan ve Tahran'dan daha güvenlidir. Ben imaj sorunu demek istemiyorum. Diyarbakır'a dair bir algı sorunu var. Maalesef Diyarbakır kimi haberlerle özdeşleştirilmiş durumda. Oysa Diyarbakır'da gümbür gümbür bir sosyal yaşam var. Aslında mesele kimin nasıl görmek istediğidir. Şüphesiz ki biz bütün yaşamın görünmesini istiyoruz. Bazı şeyleri gizleyelim, saklayalım demiyoruz. Bazı realitelerimizi de barış, uzlaşı ve diyalog yolunda ortak paydalarda buluşarak aşacağımız süreçlerdir. Diyarbakır'da gece saat 12 veya 1'de yaşam son derece dinamiktir. Diyarbakır gelecek vadeden bir kenttir.”



“SORUN YOK” Bir yatırımcının “Sizleri bir arada görmek iş dünyasına moral ve motivasyon veriyor” demesi üzerine ise Vali Mutlu, şöyle konuştu: “Ben 2 yıldır buradayım, benden önce de valiler bu kentte görev yaptı. Ne zaman büyükşehir belediye başkanı ile yönetim arasında sizin algıladığınız veya başkalarının algıladığı gibi bir sorun oldu. Bunu algı noktasında aşmaya belki ihtiyacınız var. İş ve işlemlerin yürütülmesinde veya beşeri münasebetlerde işte başkan da burada, ne zaman sorun yaşandı. Belki şartlar, oluşan organizasyonlar biraz daha bu tür şeylerin medyaya yansımasına fırsat veriyor.”



KÜRTÇE ANONS YAPAN KOMBİ



Toplam 200 firmanın katıldığı fuarda en büyük ilgili bir firmanın bölgeye yönelik ürettiği uyarılarını sesli olarak Kürtçe yapan kombi oldu. Firmanın bölge bayi Hüseyin Çetinkaya, firmaya Kürtçe anons yapan ürün üretilmesini kendisinin tavsiye ettiğini belirterek, “Ürünümüz farklı dillerde anons yapıyordu. Buna Kürtçe'nin eklenmesini istedim. Önerim olumlu karşılandı. Bölgedeki bazı kadınlar Kürtçe dışında başka dil bilmiyor. İngilizce ve Türkçe anonslardan hiç bir şey anlamazlar. Bunu düşünerek talep ettim. Ürün ilk kez burada sergileniyor. Vatandaşlar çok olumlu tepkiler verdi. Kombi 'su basıncınızı yükseltin ya da bacanız da problem var' gibi uyarılarını sesli olarak Kürtçe yapıyor.” Vali Mutlu ve Başkan Baydemir de Kürtçe anons yapan kombi hakkında yetkililerden bilgi aldı.