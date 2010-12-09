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Spor

"İNÖNÜ MUHAREBESİ"NE AĞIR FATURA İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 22:43

-"İNÖNÜ MUHAREBESİ"NE AĞIR FATURA İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'de taraftarlarının karıştığı olaylar sonrası Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine ceza yağdırdı.  Ligde geçen hafta iki takım arasında yapılan maçta taraftarların karıştığı olaylar sonrası PFDK, Beşiktaş Kulübü'ne 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası verirken, Bursaspor Kulübü'nü ise kendi sahasında 2 maç seyircisiz oynama ile cezalandırdı. Kurul, Beşiktaş karşısında kırmızı kartla oyun dışı kalan Bursasporlu futbolcu Volkan Şen'in, hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası almasına karar verdi. Bu arada PFDK, Beşiktaş Kulübü'nün 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu çirkin tezahürat ve talimatlara aykırılık nedeniyle 35 bin lira da para cezası almasını kararlaştırdı.

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