-"İngiltere hasta bir toplum haline geldi" LONDRA (A.A) - 13.08.2011 - İngiltere'deki yağmalama ve kundaklama olaylarında yanan bir binadan atlarken fotoğrafıyla bir çok gazeteye manşet olan Polonyalı Monika Konczyk, ''İngiltere, hasta bir toplum haline geldi'' dedi. 32 yaşındaki Konczyk, İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'ye 5 ay önce daha iyi bir hayat için geldiğini ancak neredeyse soyguncular tarafından öldürüleceğini ifade etti. Konczyk, şöyle konuştu: ''İngiltere'ye, bu ülke kibar insanlarla dolu olduğunu düşündüğüm için geldim. Kendimi hırsızların saldırısına uğradıktan sonra yaşamımı kurtarmak için camdan atlarken buldum. Yaşadığım binayı, kimsenin güvenliğini düşünmeden ateşe verdiler. Ölmemizden mutluluk duyacaklardı, hayvanlar gibiydiler.''