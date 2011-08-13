T24 LogoT24 Logo
Dünya

"İngiltere hasta bir toplum haline geldi" LONDRA (A.A)

13 Ağustos 2011 17:45

-"İngiltere hasta bir toplum haline geldi" LONDRA (A.A) - 13.08.2011 - İngiltere'deki yağmalama ve kundaklama olaylarında yanan bir binadan atlarken fotoğrafıyla bir çok gazeteye manşet olan Polonyalı Monika Konczyk, ''İngiltere, hasta bir toplum haline geldi'' dedi. 32 yaşındaki Konczyk, İngiliz Sun gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'ye 5 ay önce daha iyi bir hayat için geldiğini ancak neredeyse soyguncular tarafından öldürüleceğini ifade etti.  Konczyk, şöyle konuştu:  ''İngiltere'ye, bu ülke kibar insanlarla dolu olduğunu düşündüğüm için geldim. Kendimi hırsızların saldırısına uğradıktan sonra yaşamımı kurtarmak için camdan atlarken buldum. Yaşadığım binayı, kimsenin güvenliğini düşünmeden ateşe verdiler. Ölmemizden mutluluk duyacaklardı, hayvanlar gibiydiler.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24