"İndirim kampanyasına 5 günde 2 bin 928 kişi başvurdu"

İSTANBUL,(DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı\'nın (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen indirim kampanyasına ilk 5 günde 2 bin 928 başvuru yapıldığını açıkladı.

TOKİ geçtiğimiz günlerde borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının yararlanacağı yüzde 20 indirimli kampanya başlatmıştı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, tapularını hemen almak isteyen 2 bin 928 kişinin kampanyanın ilk beş gününde başvuru yaptığını, 140 milyon 788 TL ödeyerek borçlarını sıfırladıklarını ve tapularını almaya hak kazandıklarını söyledi.Turan, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve işyeri alıcılarını yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvuruları 21 Ağustos 2017 tarihinde başlattıklarını ve borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyenlerin yoğun talebinden memnun olduklarını belirtti.

\"İLK BEŞ GÜNDE 2 BİN 928 KİŞİ 140 MİLYON 788 TL BORCUNU KAPATTI\"

Kampanya ile ilgili bilgi veren Turan, \"TOKİ’den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 30 Eylül’e kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin TL ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü ve ilk beş günde 2 bin 928 vatandaşımız 140 milyon 788 TL borçlarını kapatıp tapularını aldı\" dedi.

TOKİ\'nin 2017 yılı indirim kampanyasına kamu bankaların destek verdiğini belirten Turan, \"29 Eylül’e kadar başvuru sayısının daha da artacağını düşünüyorum. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında, söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak\" diye konuştu.

TOKİ Başkanı Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve işyeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğinin de altını çizdi. Turan \"Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dâhil edilmedi\" diyerek sözlerini tamamladı.

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