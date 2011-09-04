-"Indian Days" İstanbul'u sevdi İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - At yarışlarında 1991 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlenen ''Uluslararası Yarış Festivali'' kapsamında yapılan 180 bin avro ödüllü Uluslararası Boğaziçi Koşusu'nu, geçen yıl olduğu gibi jokey Alan Munro'nun bindiği ''Indian Days'' isimli safkan, 2.26.44'lük derecesiyle kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanların 2 bin 400 metre çim pistte koştuğu yarışta, jokey Lanfranco Dettori'nin bindiği ''Campanologist'' isimli safkan 2.26.48'lik derecesiyle ikinciliği, jokey Andreas Suborics'in bindiği ''Superstition'' isimli safkan 2.26.70'lik derecesiyle üçüncülüğü, jokey Kieren Fallon'un bindiği ''Afsare'' isimli safkan ise 2.26.75'lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti. ''Indian Days'', geçen yıl yapılan yarışı da yine jokeyi Alan Munro ile 2.29.07'lik derece yaparak kazanmıştı.