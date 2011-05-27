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Dünya

"INDEPENDENT" ÖDÜLÜ RONCAGLIOLO KAZANDI LONDRA (A.A)

27 Mayıs 2011 02:19

-"INDEPENDENT" ÖDÜLÜ RONCAGLIOLO KAZANDI LONDRA (A.A) - 26.05.2011 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" romanıyla aday olduğu "Independent Yabancı Roman Ödülünü", Perulu yazar Santiago Roncagliolo kazandı.  İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiliz mimarlar odasında düzenlenen törene Orhan Pamuk katılamadı. Pamuk ile birlikte altı yazarın kısa listeye kaldığı ödül, 36 yaşındaki Perulu yazar Santiago Roncagliolo'nun "Red April (Kırmızı Nisan)" romanına verildi. Roncagliolo, bu ödülü kazanan en genç yazar oldu. Ödüle Pamuk'un yanı sıra, Jenny Erpenbeck "Visitation", Marcelo Figueras "Kamchatka", Per Petterson "I Curse the River of Time", Santiago Roncagliolo "Red April", Alberto Barrera Tyszka "The Sickness" adlı romanlarıyla aday gösterilmişti.  Her yıl, farklı beş kişiden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu verilen "Independent Yabancı Roman Ödülüne" aday olmak için, yazarın romanının İngilizceye çevrilmiş ve geçen yıl içerisinde İngiltere'de basılmış olması gerekiyor. Ödülü kazanan romanın, hem yazarına hem de İngilizce çevirmenine 5 bin sterlin (yaklaşık 13 bin TL) para ödülü veriliyor.  Pamuk'un, geçen yıl İngilizceye çevrilen ve İngiltere'de kitapçılarda yerini alan "Masumiyet Müzesi (The Museum of Innocence)" romanıyla, geçen ay ödül için kısa listeye kaldığı açıklanmıştı. Orhan Pamuk, 1990 yılında "Beyaz Kale" romanıyla "Independent Yabancı Roman Ödülünün" sahibi olmuştu.

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