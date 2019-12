-"İmza Türkiye'nin kararlılığını dünyaya duyurdu" LEFKOŞA (A.A) - 05.10.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, New York'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la imzaladıkları Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'nın sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek, atılan imzalarla Türkiye'nin, KKTC'nin garantörü olma kararlılığını ve Rumlar'ın her istediklerini yapamayacakları mesajını dünyaya duyurduğunu söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ı ayrı ayrı kabul etti. Kabullerde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Yıldırım'ın KKTC'ye çok büyük katkıları bulunduğunu belirterek, teşekkür etti. İşbirliğini sürdürmeyi arzuladıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Eroğlu, Yıldırım'ın, ''Her zaman KKTC'ye katkı yapma, gerekeni yapma gayreti içinde olacağım'' sözlerinin kulaklarında olduğunu söyledi. Eroğlu, Başbakan Erdoğan'ın KKTC'ye verdiği önemi tüm dünyanın gözü önünde, son New York zirvesinde açık ve net ortaya koyduğunu; gerek Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması, gerekse BM Genel Kurulundaki konuşmasında Kıbrıs'a değinerek KKTC'yi çok memnun eden sözler söylediğini anlattı. Atılan imzanın sonuçlarını ağır ağır almaya başladıklarını belirten Eroğlu, ''Bu da bugün KKTC'nin garantörü ve garantörü olmaya devam kararlılığında bir Anavatanı olduğu mesajını da dünyaya vermiştir. Rumlar'ın her arzu ettiklerini yapamayacakları mesajı da New York'taki görüşmemizde ortaya konulmuştur. O yüzden şahsınızda hükümetinize teşekkür ederim'' diye konuştu. Eroğlu, Başbakan Erdoğan’a saygı ve hürmetlerini de iletti. KKTC Başbakanı İrsen Küçük de, ''Yaptığımız çalışmalar sizlerin katkılarıyla çok daha fazla anlam taşımaktadır'' diyerek, Türk bakanları KKTC'de görmenin kendilerine güç kattığını söyledi. Türkiye'nin katkılarıyla yaptıkları çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade eden Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği mensupları ile KKTC'deki bakanlıkların yaptıkları çalışmaların ülke ekonomisiyle ilgili sonuçlarını almaya başladıkların ve olumlu çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Küçük, Türkiye'nin KKTC'ye yönelik katkılarının büyük olduğunu ve bu katkıların her geçen gün artarak devam ettiğini dile getirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, yılmadan, usanmadan, sabırla KKTC ve garantör ülke Türkiye'nin hep barışı, çözümü, paylaşmayı esas alan çabaların içinde olacaklarını vurgulayarak, "Ama bunlar tüm gayretlere rağmen gerçekleşmeyecekse de KKTC, Türkiye ile dayanışma halinde yoluna, bugün olduğu gibi gelecekte de devam edecektir'' dedi. ''Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan halkın asla ve asla Güney'in insafına terk edilemeyeceğini'' kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu: ''Herkes şunu iyi bilmelidir ki Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan halk asla ve asla Güney’in insafına terk edilemez. Böyle bir şey geçmişte de olmamıştır. Eşit devlet, eşit halklar sağlanıncaya kadar bu mücadele kararlılıkla, sizin siyasetinizle, Türkiye'nin garantörlüğünde devam edecektir. Olursa böyle, olmazsa paylaşmayı, birlikte olmayı hazmedemeyen, özümseyemeyen taraf tercihini kendisi yapmış olacaktır. Gerek bu deniz dibi araştırması, gerek daha önceki krizlerde bir kez daha gördük ki bu iş tek tarafla olmuyor. Gayretin, birlikte yaşama, kaynakları paylaşma kültürünün karşı tarafta da gelişmesi gerekiyor.'' Özellikle ulaştırma ve iletişim alanında Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC'de de aynı hizmetlerin yapılması yönündeki gayretlerin devam ettiğini beliren Yıldırım, ''Türkiye'de yol projesi yapıyorsak, aynı yol projesini Kıbrıs'ta da yapıyoruz, havaalanı, iletişim, denizcilik gibi konularda da hep arkadaşlarımıza verdiğim bir talimat var, 'Türkiye'de ne varsa KKTC'de de o olacak' diyorum'' dedi. Amaçlarının Kuzey Kıbrıs halkı ve Türkiye Cumhuriyeti halkının el ele daha güzel günlere barış ve huzur içinde ulaşması olduğunu kaydeden Yıldırım, Başbakan Erdoğan'ın uluslararası camiada Kuzey Kıbrıs'ın haklarını ve menfaatlerini koruma noktasındaki kararlılığının gittikçe artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.