"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı 19 bine yükseldi

Alman İçişleri Bakanlığı "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) olarak bilinen hareketin mensuplarının sayısının 19 bini bulduğu açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'nın Bakanlığın Yeşiller partisinin soru önergesine cevabına dayandırdığı verilere göre hareketin destekçileri arasında yaklaşık 950 aşırı sağcının da bulunduğu belirtildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2016'da 10 bin olarak açıkladığı "İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısının 2017'de 16 bin 500'ü bulduğunu belirtmişti. Teşkilat, sayıdaki bu artışın harekete ilişkin daha ayrıntılı bir inceleme yapılmasına bağlamıştı.

Mihalic: Silah ruhsatlarının iptal edilmemesi endişe verici

Yeşiller'in İç Politika sözcüsü Irene Mihalic, "devleti yıkma planları yapan İmparatorluk Vatandaşlarının sayısının giderek arttığını" kaydetti.

Mihalic hareketin üyelerinin çoğunlukla "aşırı sağ" olarak kategorize edilmemesinin de genel tablonun analizini zorlaştırdığını ifade etti. "Bu aşırı sağcı hareketin ağır silahlı olduğunu" ifade eden Mihalic, "hareketin mensuplarının silah ruhsatlarının iptalinin durma noktasına gelmesinin de endişe verici bir gerçek olduğunu" söyledi.

Almanya'da Silah Taşıma Yasası'na göre son beş yıl içinde aşırı sağcı faaliyetler içine girdiği tespit edilenlerin silah ruhsatı iptal edilebiliyor.

31 Mart itibarıyla hareketin bin 200 mensubunun silah ruhsatı bulunduğu belirtilmişti. Bu rakam yetkililerin bazı ruhsatları iptal etmesiyle 30 Haziran itibarıyla 920'ye düşmüş, 30 Eylül itibariyla ise yeniden 940'a yükselmişti.

İmparatorluk Vatandaşları olarak bilinen hareket ortak bir yapılanmadan çok farklı inanç sistemlerine karşın aynı isimleri kullanan gruplardan oluşuyor.

"İmparatorluk Vatandaşları" kim?

Hareketin üyelerinin ortak özelliği ise Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak tanımamaları. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan "İmparatorluk Vatandaşları", Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturan İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

Hareket içinde suç eğilimi olanların da bulunduğu belirtiliyor.

DW,dpa / SÖ,ÖA

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