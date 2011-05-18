-"IMF'Yİ YÖNETEMEYECEĞİ AÇIK" WASHINGTON (A.A) - 18.05.2011 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, cezaevindeki Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın, "IMF'yi yönetecek bir pozisyonda olmadığının açık olduğunu" söyledi. Geithner, New York'ta katıldığı bir programda IMF'nin yönetim boşluğu konusunda ne yapması gerektiğine dair bir soruyu yanıtlarken, "Konuyla ilgili yorum yapamam, ancak Strauss-Kahn'ın IMF'yi yönetecek bir pozisyonda olmadığı açık. IMF İcra Kurulu'nun, geçici bir süreliğine başkanlık görevini yürütmesi için birini resmi olarak görevlendirmesi önem taşıyor" diye konuştu. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat John Kerry de, Strauss-Kahn'ın istifa etmesi çağrısında bulunmasa da, durumu "rahatsız edici" olarak niteleyerek, "Eğer kanıtlar göründüğü gibiyse, onun (Strauss-Kahn'ın) IMF'yi yönetmesinin çok zor olacağını düşünüyorum" dedi. ABD'nin, IMF'deki en yüksek oy gücüne sahip ülke olarak, IMF'ye kimin başkanlık edeceğini belirlemede önemli bir etkisinin olacağı düşünülüyor. -IMF İCRA KURULU, STRAUSS-KAHN İLE TEMASA GEÇMEYİ PLANLIYOR- Bu arada, IMF İcra Kurulu'nun, IMF Başkanı Strauss-Kahn'a IMF'deki geleceğine dair planlarını sormayı düşündüğü bildirildi. Reuters'ın haberine göre, IMF İcra Kurulu'ndan isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynak, Kurul'un, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'dan, başkanlık görevine devam etme niyetinde olup olmadığına ilişkin görüşlerini almak amacıyla kendisiyle temas kurmayı planladığını belirtti. Kaynaklardan biri, ideal olanın Strauss-Kahn'ın istifasını sunması olacağını ifade ederken, diğer kaynak ise, bu görüşün İcra Kurulu'nun tüm üyeleri tarafından paylaşılmadığını söyledi. IMF Sözcüsü William Murray de, yaptığı açıklamada, IMF'nin Strauss-Kahn ile geçen hafta sonu tutuklanmasından bu yana temas kurmadığını belirtti. Ancak Murray, "Tabii ki zamanı geldiğinde onunla temasa geçmek önemli olacak" dedi. Strauss-Kahn'ın özel avukatı Bill Taylor da, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, müvekkilinin IMF'deki statüsü hakkında soru işaretleri olduğunu kabul ettiklerini, ancak bu konuda temkinli davranılması gerektiğini belirtti. Taylor, "Strauss-Kahn'ın IMF'deki statüsüne dair meseleyi biliyorum, ancak bu konunun, davada daha fazla netliğe ulaşılana kadar beklemede kalacağını umuyorum" diye konuştu. -ABD, IMF'NİN İKİ NUMARALI KOLTUĞU İÇİN BEYAZ SARAY DANIŞMANI LIPTON'I DÜŞÜNÜYOR- Öte yandan Reuters'ın, konuya yakın bazı kaynaklara dayandırdığı bir başka haberinde, ABD'nin, John Lipsky'den boşalacak IMF Birinci Başkan Yardımcılığı görevine geçecek isim konusunda, Beyaz Saray danışmanı David Lipton'ı düşündüğü belirtildi. IMF'nin 2 numaralı yetkilisi Lipsky, IMF Başkanı Strauss-Kahn'ın cinsel saldırı ve tecavüze teşebbüs suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından, halen IMF Başkanlığına vekalet ediyor. Lipsky, geçen hafta, görev süresinin dolduğu 31 Ağustos'ta IMF Birinci Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı. IMF'de bugüne kadar yürütülen geleneklere göre, kuruma her zaman bir Avrupalı başkanlık ederken, ABD ise, birinci başkan yardımcısını seçiyor.