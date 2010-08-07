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Dünya

"İLK TAM YÜZ NAKLİ FRANSA'DA YAPILDI" PARİS (A.A)

07 Ağustos 2010 12:21

-"İLK TAM YÜZ NAKLİ FRANSA'DA YAPILDI" PARİS (A.A) - 08.07.2010 - İlk tam yüz naklinin geçen ay Fransa'da yapıldığı iddia edildi. Fransa'da yayımlanan Le Parisien/Aujourd'hui gazetesi, ilk tam yüz naklinin Paris yakınındaki Creteil hastanesinde 26-27 Haziranda yapıldığını ve ameliyatın başarılı olduğunu duyurdu. Gazete, tam yüz naklinin, kalıtsal bir hastalık nedeniyle yüzünün şekli bozulan 35 yaşındaki erkek hastaya yapıldığını yazdı. Ameliyatı yapan doktor Laurent Lantieri, hastanın durumunun iyi olduğunu, yürüyebildiğini, konuşabildiğini ve yemek yiyebildiğini söyledi. İspanya'nın Barcelona kentindeki Vall d'Hebron Hastanesi de nisanda, 5 yıldır deforme olmuş yüzüyle yaşayan, adı açıklanmayan gence martta nakil yapıldığını belirtmiş, bu ameliyatın dünyadaki ilk tam yüz nakli olduğu iddiasında bulunmuştu. Bugüne kadar yapılan 11 yüz nakli ameliyatının "kısmi nakiller" olduğunu ileri süren hastanenin açılamasında, 22 saat süren ameliyata 30 kadar doktorun girdiği, hastaya bütün deri, yüz kasları, burun, dudak, diş ek çene kemiği, elmacık kemiği, damak ve alt çene nakledildiği belirtilmişti.

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