-"İLAVE İNŞAAT İZİNLERİ BARIŞ SÜRECİNİ ETKİLEMEZ" TEL AVİV (A.A) - 18.10.2010 - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sürekli yerleşim inşaatlarıyla meşgul olmasını "yüzeysel" bir şey olarak nitelendirip, son olarak Doğu Kudüs'te verilen ilave inşaat izinlerinin "Filistinliler'le muhtemel bir barış anlaşması sürecini etkilemeyeceği" görüşünü savundu. Netanyahu, partisi Likud'un toplantısında yaptığı konuşmada, sadece çok küçük oranda bir izin verildiğini, bunun yerleşimlerdeki durumu da değiştirmeyeceğini belirtip, bu yeni inşaat izinleri nedeniyle yapılan tartışmaların çok yapay olduğunu ifade etti. Binyamin Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in Kanal 1 televizyonuna verdiği söyleşiye de atıfta bulunarak, "Ebu Mazen'in (Mahmud Abbas) dünkü söyleşisini dinledim. Ben Ebu Mazen'le yüz yüze görüşmeyi tercih ederim. Söyleşi, buradan 7 dakika ötede yapıldı. Doğrudan bir görüşme, uzlaşmazlığa çözüm geliştirebilir" dedi. Netanyahu, Filistinliler'le müzakereler çerçevesinde, İsrail'in tanınması, Gazze'den yönelen roketler, yerleşimler, Kudüs ve su temininin mutlaka görüşülmesi gereken konular olduğunu da kaydetti. "Eğer Filistinliler uzlaşmazlığın devamını istiyorlarsa, bunun için bir yol bulabilirler. Ama bu sorunu çözmek istiyorlarsa, benim elimde bunun yolları var. Güvenlik problemleri somut problemlerdir ve çözümleri de sadece kağıt üzerinde değil, somut olmalıdır" diye konuşan İsrail Başbakanı, Likud üyelerine güvenlik konusunun önemine ilişkin örnek verirken şöyle dedi: "Bilmiyorum siz farkında mısınız ama Gazze yakınlarında uçaklarımız uçarken güçlük çekiyoruz. Çünkü, ellerinde uçaksavar füzeleri var... Düşünün, eğer (Batı Şeria'da) bir güvenlik düzenlemesi olmaz ise, Ben Gurion (Tel Aviv yakınlarındaki uluslararası havalimanı) yolundaki uçaklarımızı vurabilecek füzeler olacaktır" ifadelerini kullandı.