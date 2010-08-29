-"İKTİDAR, ADLİYEYİ GÜZEL SANATLARA BAĞLAMAK İSTİYOR" HATAY (A.A) - 29.08.2010 - Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Emine Ülker Tarhan, ''Siyasi iktidar, yargıçların müzik, heykel ve resim sanatıyla uğraşmasını isteyerek, adliyeyi güzel sanatlara bağlamak niyetinde'' dedi. Tarhan, Eğitim-İş Hatay Şubesi tarafından Meclis Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Anayasa Değişikliği Yargı Bağımsızlığı'' konulu konferansta yaptığı konuşmada, yargıçların sindirilmek istendiğini, iktidarın üst yargıyı ele geçirmeye amaçladığını savundu. Anayasa değişikliği paketinde tuzaklar olduğunu iddia eden Tarhan, şöyle devam etti: ''Siyasi iktidar yargıçların müzik, heykel ve resim sanatıyla uğraşmasını isteyerek, adliyeyi güzel sanatlara bağlamak niyetinde. Doğruyu ve gerçeği söyleyen YARSAV üyelerine, 'siz kim oluyorsunuz' tehditleriyle susturmak, hatta yok etmek istiyor. İşlerine gelmediğinde cübbelerimizi çıkartarak, siyasete girmemizi istediler. Bizim uzmanlık işimiz yargı. Bundan böyle cübbemize daha çok sarılacağız. Bilinçli aydın halkımız, bizi susturmalarına, yok etmelerine izin vermeyecek. Anayasa değişikliği paketinde yargının denetim gücünü yok etmek istiyorlar. 'Evet' de 'hayır' da çıksa, mücadelemiz sürecek. Yapılmak istenen 'Cumhuriyet ile hesaplaşmak'. İlhan Cihaner olayı, Erzurum-Erzincan hattındaki gelişmeler bunu açıkça ortaya koyuyor.'' Olanaklar içinde kentleri ziyaret ederek sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla vatandaşlara anayasa değişikliğinin olumsuzluklarını anlattığını ifade eden Tarhan, ''Sessiz çoğunluğun sessiz kalmamasını istiyor ve aylardır, yargı bağımsızlığının yok edilmek istendiğini halka anlatıyoruz. Bizlerin zırhlı araçlarımız, gösterişli takım elbiseli özel korumalarımız yok. Vatana olan borcumuzu bu şekilde ödeyeceğiz'' dedi. Kimsenin yargıcı olmayacaklarının altını çizen Tarhan, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Şayet referandumda evet çıkarsa, yargı emir ve talimatlarla yönetilecek. Zaten Anayasa değişmeden yargıya müdahale ayyuka çıktı. Başbakan, başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı şimdiden açıkça yargıya müdahale ediyorlar. Yandaş medya tarafından yargıçlar hedef gösteriliyor. Hukuk herkese lazım olacak. Özellikle halkın son umut kapısı olan yargıda elden çıkarsa ülke kaosa sürüklenir. Referandum, masallardaki pamuk prensese verilen 'zehirli elma' gibi. YARSAV olarak kesinlikle pozisyon alacağız. Yanlış uygulamalara geçit vermeyeceğiz.'' Eğitim-İş Hatay Şube Başkanı Şenol Eyüpoğlu ise çağdaş, demokratik, bilimsel ve ulusal değerler üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açık tehdit ve tehlike altında bulunduğunu ileri sürdü. Konferansa, CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun, CHP PM üyesi ve eski Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, Antakya Baro Başkanı Sinan Akgöl, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Kezban Kurun, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Nabi İnal ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.