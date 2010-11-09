-"İKNA ODASI"NA SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Kemal Alemdaroğlu hakkında, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü görevinde bulunduğu dönemde bazı öğrencileri ''ikna odaları''nda başörtülerini çıkarmaları için baskıya maruz bıraktığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, Kemal Alemdaroğlu, İÜ Rektörlüğü, suç tarihinde ''İkna Odaları''nda psikolojik baskı yapan kişiler ile suç işlenmesinde sorumluluğu bulunan Yüksek Öğretim Kurumu yetkilileri hakkındaki suç duyurusu dilekçesini, Fatih Cumhuriyet Başsavcılığına sundu. Suç duyurusu dilekçesinde, 1996 ile 2001 yılları arasında İÜ'de öğrenim görenlere yönelik insanlık ve ayrımcılık suçları işlendiği öne sürülerek, aynı dönemde, üniversitede öğrenci olan Hanife Gökdemir ile Nevin Öner Karakuş'ın başörtülerini açmaları için baskı gördüklerine dair beyanlarına yer verildi. Gülşen Demirkol Özer'in, ''ikna odaları''na alınan kız öğrencilerin anılarını derlediği ''Psikolojik Bir İşkence Metodu Olarak İkna Odaları'' adlı kitabındaki bazı anlatımlara da yer verilen dilekçede, Nur Serter'in, Star gazetesinde yayımlanan 1 Kasım tarihli röportajında, bu uygulamaya ilişkin video görüntülerinin bulunduğunu, bunları bir dava açılırsa kanıt olarak sunmak için kaydettiğini ve sakladığını, aradan 12 yıl geçtiğini artık imha edeceğini söylediği kaydedildi. Söz konusu kamera kayıtlarının açılacak ceza ve tazminat davalarında delil teşkil edeceği vurgulanan dilekçede, bu kayıtların Serter veya Alemdaroğlu tarafından imha edilmeden el konularak adli emanette muhafaza altına alınması istendi. İÜ Rektörlüğünün de bu çekimlere müsaade ederek ve kayıtları üçüncü kişilere vererek, suç işlediği ifade edilen dilekçede, Kemal Alemdaroğlu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, suç tarihinde ''İkna Odaları''nda psikolojik baskı yapan kişiler ile suç işlenmesinde sorumluluğu bulunan Yüksek Öğretim Kurumu yetkilileri hakkında ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'', ''inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etmek'', ''kişisel verilerin kaydedilmesi'', ''verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek'', ''kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak'' ve ''suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek'' suçlarından soruşturma yapılarak, kamu davası açılması talep edildi.