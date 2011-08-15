-"İki veriyi merakla bekliyoruz" ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, iki veriyi merakla beklediklerini kaydederek, "Birisi Avrupa Merkez Bankası ne kadar tahvil satın aldı. İkincisi de yarın Merkel-Sarkozy görüşmesinden ne gibi bir açıklama, sonuç çıkacak. Bu ikisini izlemek gerekiyor" dedi. Bu durumun, döneme ilişkin Merkez Bankasının öngörüsüyle uyumlu olduğunu kaydeden Başçı, işsizlikte ''hafif toparlanma beklediklerini'' dile getirdi. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 5,5 hedefinin bir miktar üzerinde olacağını belirten Başçı, en son enflasyon raporunda, enflasyon tahminini orta noktası yüzde 6,9 olarak yaptıklarını anımsattı ve ''Bugün sorsanız yüzde 6-7 arasında bir rakam söyleriz'' dedi. Küresel ekonomik gelişmelerle ilgili iyimser bir tablo çizen Başçı, ''2 ve 4 Ağustos'a göre daha iyi görüyorum. Biraz daha olumlu gelişmeler var'' görüşünü bildirdi. Başçı, Avrupa Merkez Bankasının ne kadar tahvil aldığı açıklaması ve yarınki Merkel-Sarkozy görüşmesinden çıkacak sonuçları dikkatle takip ettiklerini de söyledi. -''İşsizlikte hafif toparlanma bekliyoruz''- Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı. Mayıs dönemi işsizliğinin yüzde 9,4'e gerilemesinin yapısal mı yoksa mevsimsel bir gelişme mi olduğu yönündeki soru üzerine Başçı, ''Tabii o mevsimsel tarafı olan bir gelişme. Bahar aylarında, Mayıs ayında, bunu arındırarak bakmak lazım. Mevsimsellikten arındırılmış serinin yatay seyrettiğine, hatta yüzde 10,1 seviyesinden yüzde 10,3 seviyesine hafif yükseldiğine işaret ediyor'' dedi. Bu durumun, Banka olarak ikinci çeyrekle ilgili görüşlerine uyumlu olduğunu belirten Başçı, ''İkinci çeyrekte yatay bekliyoruz demiştik, istihdam, Mayıs ayında Nisan'a göre yatay seyrediyor. Ama bunun hafif toparlanmasını bekliyoruz'' görüşünü bildirdi. Başçı, kış aylarına ilişkin öngörüsünün sorulması üzerine de bu konuda henüz yorum yapmak istemediğini, ekim, kasım, aralık dönemindeki gelişmelerin önem taşıdığını söyledi. Bu dönemde Avrupa'da neler olacağı, Türkiye'nin nasıl tepki vereceğinin son çeyreği belirleyeceğini ifade eden Başçı, ''Son çeyrekle ilgili biz şu anda aşağı yönlü riskleri minimize etmeye çalışıyoruz'' dedi. -2012 enflasyonu önemli- Bir soru üzerine Merkez Bankası için fiyat istikrarının temel önceliği koruduğunu belirten Başçı, ''Enflasyonu biz bu yılın sonunda yüzde 5,5 olan hedefin bir miktar üzerinde bekliyoruz. En son enflasyon raporunda yüzde 6,9 olarak koymuştuk. Bugün sorsanız yüzde 6-7 arasında bir rakam söyleriz'' şeklinde konuştu. Enflasyonu etkileyen çok farklı faktörler bulunduğunu, bunları gözden geçireceklerini ifade eden Başçı, asıl önemli noktanın 2012 enflasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''2012'de ne olacak diye sorduğunuzda, bu şok, reel etkileri olan bir şoka dönüşecek ama kısmi olabilir, az olabilir reel etkisi Avrupa'da. Çözümün erken ya da geç olmasına bağlı olarak dış talep üzerinde biraz daha fazla olabilir. O, 2012 enflasyonu üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor. Biz yüzde 5 civarında bir rakam beklerken, yüzde 5'in altında olma ihtimaline işaret ediyor. Bizim buna karşı hemen harekete geçmemiz lazım. Çünkü bugün para politikası kararını alıyorsunuz, önümüzdeki 3 ay, 6 ay aktiviteyi etkiliyor. Yani reel bir daraltıcı şok varsa o daraltıcı şoku bertaraf ediyor. Oradaki gecikme, 1 ila 2-3 çeyrek. Oradan enflasyona geçiş 1 ila 2 yıl sürebiliyor. 1 ila 2 yıl sonraki enflasyon, hedefin haddinden fazla altındaysa onun tedbirini şimdiden almak zorundasınız. O anlamda bir çelişki yok.'' Merkez Bankalarının gelecek 1-2 yıllık enflasyona bakarak karar almak zorunda olduklarını vurgulayan Başçı, ''Bir yerde piyasanın, analistlerin, ekonomistlerin anlamadığı da bu. Onlar geçen senenin büyüme rakamlarına bakarak karar vermeye çalışıyorlar, biz 'gelecekte ne olabilir, buna karşı nasıl tedbir alabiliriz' şeklinde karar vermeye çalışıyoruz. İletişim zorluğunun bir kısmı da bundan kaynaklanıyor'' dedi. Merkez Bankasının 2012 için öngördüğü risklere yönelik soru üzerine Başçı, bu konudaki değerlendirme için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi ve Ekim ayında yayımlanacak Enflasyon Raporu'nda riskleri tartışacaklarını kaydetti. -''Biraz daha olumlu gelişmeler var''- Küresel ekonomideki gelişmelerle ilgili ''iyimser olduğu'' yönündeki kanaate karşılık Erdem Başçı, 4 Ağustos'taki Para Politikası Kurulu ara toplantısı için 2 Ağustos'ta çağrıya çıktığına işaret etti ve ''2 ve 4 Ağustos'a göre daha iyi görüyorum. Biraz daha olumlu gelişmeler var. Önümüzdeki günlerde izleyeceğiz, iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor göreceğiz'' dedi. Başçı iki veriyi merakla beklediklerini kaydederek, ''Birisi Avrupa Merkez Bankası ne kadar tahvil satın aldı. İkincisi de yarın Merkel-Sarkozy görüşmesinden ne gibi bir açıklama, sonuç çıkacak. Bu ikisini izlemek gerekiyor'' şeklinde konuştu.