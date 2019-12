-"İKİ TAKIM DA BİR PUANDAN FAZLASINI HAK ETMEDİ" KONYA (A.A) - 23.01.2011 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 0-0 sona eren Konyaspor maçında, her iki takımın da birer puandan fazlasını hak etmediğini söyledi. Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ikinci yarının başlangıcı açısından önemli bir maça çıktıklarını, alacakları puanlarla liderle aralarındaki puan farkını kapatmak istediklerini söyledi. Konyaspor galibiyeti ile gelecek hafta yapacakları Galatasaray karşılaşması öncesi moral bulmak istediklerini, ancak bunu başaramadıklarını dile getiren Sağlam, ''Maçın başında iki net pozisyon bulduk, bunları değerlendirebilsek skor farklı olabilirdi. İlk devre iyi geçmedi, ikinci yarı biraz daha renkli geçti. İki takım da iyi şeyler yaptı ama oyunda gol yoktu'' dedi. Sağlam, maçın son bölümünde oyuna ağırlıklarını koyduklarını belirterek, şunları kaydetti: ''Bugünkü karşılaşma her iki takımın da birer puandan fazlasını hak etmediği bir mücadele oldu. Bizim için kaybedilen 2 puan var. Ligin ilk haftası bu tür sonuçlar olabiliyor. Konyaspor küme düşmeme adına elinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. İyi de bir takım olmuşlar, dirençli bir takım olmuşlar. Bugün karşımızda güçlü bir Konyaspor vardı.'' Sağlam, Konyaspor karşısında kaybettikleri 2 puanı Galatasaray maçında telefi etmek istediklerini söyledi. Bursasporlu futbolcu Ömer Erdoğan da iki takımın da iyi mücadele ettiğini, galip gelerek liderle puan farkını kapatmak istediklerini, bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti. Ali Tandoğan ise iki taraf için de zor maç olduğunu, Konyaspor'un istediğini aldığını ifade etti. Çok iyi bir takım olduklarını bildiren Tandoğan, zorlu deplasmandan alınan bir puanın belki kendilerine şampiyonluğu getireceğini vurguladı.