-"İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz" ESKİŞEHİR (A.A) - 08.01.2012 - Eskişehirspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor karşısında 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. Yanal, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehirspor'un ve Sivasspor'un futbol kalitesini artıracak önemli bir oyun sergilemediğini kaydetti. Eskişehirspor'un, Sivasspor'un 10 kişi kaldığı dakikadan sonra iyi şeyler yapamadığını ifade eden Yanal, şöyle konuştu: ''Rakibimizin dezavantajını kullanamadık. Sivasspor eksik kaldığı dakikadan sonra canla başla mücadele etti. Son dakika yediğimiz golle berabere kaldık. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Puanları paylaşmamız bundan sonraki haftalardaki maçlar için bizi umutlandırıyor. Bundan sonra oyunu döndürmek ve iyi futbol oynamak zorundayız. Sahamızda yaptığımız maçlarda zorlanmamalıyız. Kaliteli futbolculara sahibiz. İyi futbol sergileyen bir takım yaratacağız.'' Eskişehirsporlu futbolcu Veysel Sarı da Sivasspor maçını kazanmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti. Alper Potuk da Eskişehirspor'un iyi futbol sergileyemediğini ve son dakika golüyle 2 puanı kaybetmenin ligdeki hedeflerini etkileyebileceğini bildirdi. -Sivasspor cephesi- Sivasspor Antrenörü Orhan Kaynak da Sivasspor'un maçın genelinde oyun disiplinini hiç bozmadığını ifade ederek, Sivasspor'un maçta 10 kişi kaldıktan sonra oyunu riske ettiğini bildirdi. Karşılaşmanın son 10-15 dakikasında Sivasspor'un üçlü forvete döndüğünü anlatan Kaynak, ''İstediğimiz puanı aldık. Sivasspor'un çıkışını devam ettirmek istiyoruz. Bunu sürdürdüğümüz için mutluyuz. Eskişehirspor'a başarılar diliyorum'' dedi. Sivasspor'lu futbolcular Pedriel ve Racnoch da Eskişehirspor'dan 1 puan almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.