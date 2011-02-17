-"İKİ DERYA ARASINDA" BAHREYN ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Ortadoğu'da dalga dalga yayılan halk ayaklanmalarının sıçradığı son ülkelerden olan Bahreyn, resmi adıyla Bahreyn Krallığı, Basra Körfezi'nde küçük bir ada ülkesi. Kıyı sınırı olmayan Bahreyn'in güneydoğusunda Katar, batısında ise Suudi Arabistan yer alıyor. Kelime anlamı "iki derya arasında" olan Bahreyn, kuzeybatıdan Kral Fahd Geçidi ile Suudi Arabistan'a bağlanıyor. Halen yönetimde olan Sünni El Halife ailesi, 1783 yılında Bahreyn'i Pers İmparatorluğu'nun elinden almış, ancak bu toprakları elinde tutabilmek için İngiliz himayesine sokmuştu. 30'dan fazla takım adadan oluşan ve 750 kilometre karelik yüzölçüme sahip küçük ülke 1971'de bağımsızlığını kazandı. Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Arap ülkelerinden biri olan Bahreyn'de o zamandan bu yana El Halife ailesi hüküm sürüyor. Yönetim şekli "anayasal monarşi" olan ülkede, kilit siyasi ve askeri görevler halen El Halife ailesinin üyeleri tarafından yürütülüyor. 1999'da iktidara gelen Hamad bin İsa El Halife, 2002'deki seçimleri boykot ettikten sonra ilk kez 2006’da parlamento ve belediye seçimlerine katılan Şii siyasi gruplar ve topluluklarla ilişkilerini geliştirmek için ekonomik ve politik reformlar başlatmış, ancak bu durum Sünni idarecilerin kendilerine haksızlık yaptığını savunan Şii çoğunluğun yönetimden duyduğu hoşnutsuzluğu gidermeye yetmemişti. Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmaları dalgasının sıçradığı son ülkeler arasında yer alan bu Körfez ülkesinde, Şii muhalefet gerçek anlamda bir ''anayasal monarşi'' çağrısında bulunuyor. Birçok Arap ülkesinden önce rafineri kurarak petrolün nimetlerinden komşularından önce yararlanmaya başlayan Bahreyn, petrol rezervlerinin tükenmeye başlamasıyla ekonomik etkinliklerini çeşitlendirmek durumunda kalmış ve uluslararası finans merkezi olmaya yönelmişti. ABD'nin 5'inci filosuna ev sahipliği yapan bu küçük Körfez ülkesi, Batı dünyasının petrolü taşımak için geçmek zorunda olduğu Basra Körfezi'nde stratejik konuma sahip. 1999'da yönetimin başına geçen Kral Hamad bin İsa El Halife hala görevini sürdürdüğü ülkede, Şeyh Halife bin Sallah El Halife de 1971 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyor. Üyeleri kral tarafından atanan Danışma Konseyi ve 4 yılda bir yapılan seçimlerle belirlenen parlamento, ülkenin yasama organlarını oluşturuyor. Batı için stratejik bir önem taşıyan Bahreyn'de, İran'ın iç işlerine karışma ihtimali her zaman için tedirginlik yaratıyor. ABD ve müttefikleri, küçük Körfez ülkesinde son günlerde yapılan protesto gösterilerini dikkatle izliyor. -BAN VE CLINTON'DAN İTİDAL ÇAĞRISI BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ve ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da, reform talebiyle protesto gösterilerinin yapıldığı Bahreyn'e itidal çağrısında bulundular. Ban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahreyn'den gece yarısı gelen haberlerin çok endişe verici olduğunu belirterek, göstericilerin dağıtılması için kullanılan yöntemlerden rahatsız olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri, Bahreyn liderlerine, sivillere ve gazetecilere şiddet uygulamamaları çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın ise Bahreynli mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Clinton'un görüşmede, derin endişesini dile getirdiğini, itidal çağrısında bulunduğunu ve iki yetkilinin, Bahreyn vatandaşlarının isteklerine cevap vermek için siyasi ve ekonomik reform çabalarını ele aldıklarını kaydetti. Bahreyn'de polisin göstericilere müdahalesinde 6 kişi öldü, 100 kadar kişi de yaralandı.