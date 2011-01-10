-"İHRACATA YÖNELİK SİPARİŞLER SANAYİ ÜRETİMİNİ ARTTIRDI" ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, bir önceki yılın Kasım ayına göre yüzde 9,1 artan, Ekim 2010'a göre ise yüzde 9,7 oranında gerileyen sanayi üretim endeksi rakamlarının, ihracatla sanayi üretimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, ''ihracata yönelik siparişlerin, sanayi üretimini artırdığını'' kaydetti. Çağlayan, yazılı açıklamasında, TÜİK sanayi üretimi ve ihracat endekslerinin, ihracatla sanayi üretimi arasında yüzde 73 oranında doğru orantılı bir ilişki olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. TÜİK verileriyle ekim ayında 10,9 milyar dolar olan ihracatın kasım ayında yüzde 13,9 gerileyerek 9,4 milyar dolara indiğini hatırlatan Çağlayan, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Sanayi üretimi de yüzde 9,7 geriledi. Aralık ayı ihracatımız kasıma göre yüzde 21,3 oranında artarak 11,6 milyar dolara ulaştı. Bu da aralık ayında sanayi üretiminin artacağını ortaya koyuyor. Mevsimsellikten arındırıldığında, kasım ayında ekim ayına göre sanayi üretimi gerilemesi yüzde 1,3'e düşüyor. Benzer şekilde ihracat miktar endeksi de kasım ayında ekim ayına göre yüzde 2,5, ihracat rakamı da yüzde 3 oranında azalmıştı. Bu veriler bize sanayi üretiminin gerilediği işaretini vermişti. Bu gelişme de, ihracatla sanayi üretimi arasında birebir ilişkiyi gösteriyor. Sonuç olarak, ihracata yönelik siparişler azaldığında, sanayi üretimimiz geriliyor. İhracat siparişleri arttığında da üretimimiz artıyor. Bu da, üretimin motorunun ihracat olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor.'' Çağlayan, açıklamasında, kanıtın ortada olduğunu, ihracatla sanayi üretimi arasında doğrudan ilişki bulunduğunu vurguladı.