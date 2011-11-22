-"İç savaşlar bizim için utanç sebebi" İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Komorlar Cumhurbaşkanı Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Afrika'daki iç savaşların kendileri için utanç sebebi olduğunu belirterek, ''Hala Afrikalı Müslümanlar arasında kavgalardan bahsediyor olmak çok acı bir durumdur. Çözüm için başkalarından yardım beklememeliyiz. Bu sorunları ancak biz çözebiliriz'' dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı ev sahipliğinde, Conrad Oteli'nde gerçekleştirilen ''II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Toplulukları Dini Liderler Zirvesi'' kapsamında, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in moderatörlüğünde ''Türkiye-Afrika İlişkileri ve Afrika'nın Bugünü'' başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşan Komorlar Cumhurbaşkanı Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, Afrika insanının acı bir süreçten geçtiğini, özellikle medeniyetin gelişimi açısından bu sürecin çok da zor olduğunu söyledi. Sambi, bir beyin fırtınası oluşturmak için konuşmasına bazı sorular sorarak devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu: ''Bu soruların bize farklı bakış açıları kazandıracağına inanıyorum. İlk sorum Afrikalı Müslüman insandan ne bekleniyor? Müslüman insandan 3 şey beklemeliyiz; eğitim, kültür ve sorumluluk sahibi olmak. Afrika'da böyle bir insan yetiştirirsen başarılı olmuşsun demektir. İkinci sorum, İslamı nasıl korumalı ve yaygınlaştırmalıyız? Bu da davet ederek olur. Hem bireysel hem de Afrikalı alimlerle profesyonelce olur. Üçüncü sorum, mezhep ve kabileler arasındaki sorunları nasıl önleyebiliriz? İç savaşlar bizim için utanç sebebidir. Hala Afrikalı Müslümanlar arasında kavgalardan bahsediyor olmak çok acı bir durumdur. Çözüm için başkalarından yardım beklememeliyiz. Bu sorunları ancak biz çözebiliriz. Dördüncü sorum ise Türkiye-Afrika ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz? Bu toplantı aracılığıyla başkanlığı Türkiye'nin yapacağı bir komisyon kurulmasını öneriyorum. Türkiye'nin son yıllarda Afrika ile yakından ilgilenmesini çok önemsiyorum.'' Sambi, hem kendilerini hem de Türkiye'yi tanımak için bu toplantıya katıldıklarını belirterek, toplantının Afrika-Türkiye arasındaki ilişkileri çok önemli bir noktaya taşıyacağını kaydetti. -Somali Adalet Evkaf ve Din İşleri Bakanı Ahmet Hassan Gabobe- Oturumda konuşan Somali Adalet Evkaf ve Din İşleri Bakanı Ahmed Hassan Gabobe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye yaptığı ziyarete değinerek, ''Sayın Erdoğan'ın tarihi Somali ziyareti bütün dünyanın dikkatini Somali'ye çekti. Ayrıca Türk hükümetinin ve halkının bize sunduğu yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Bu çok anlamlı ve büyük bir yardımdı. Sayın Başbakana ve beraberindeki heyete bizim sorunlarımızı dünya gündemine taşıdıkları için çok teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu. Gabobe, konferansın daha iyi bir gelecek için önemli bir adım olduğuna inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Somali Uluslararası çok önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümüne bütün İslam ülkelerinin, özellikle de Türkiye'nin ağırlığını koymasını istiyoruz. Bu zamana kadar, gerçek anlamda Somali'nin güvenini kazanan tek ülke Türkiye oldu. Türkiye sürekli Somali'nin yanında yer aldı. Son yıllarda Somali yeraltı ve yerüstü kaynakları nedeniyle yabancıların sömürüsüne uğruyor. Bunların durması için İslam alemi olarak birlik ve beraberlik içinde olmalıyız.'' -Cibuti İslami İşler ve Evkaf Bakanı- Cibuti İslami İşler ve Evkaf Bakanı Hamoud Abdi Souldan da, toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkürü bir borç bildiğini belirterek, '' Bu toplantı vesilesiyle Afrika Müslüman ülkelerini bir araya getirmiş oldunuz. Osmanlı'dan kalan köklü ilişkilerimizi yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' diye konuştu. Stratejik bir öneme sahip olan Cibuti'nin dışarıdan pek çok baskıya maruz kaldığını ifaden Souldan, şunları kaydetti: ''Kronik krizler yaşıyoruz. Bu krizlere rağmen geleceğe karamsar bakmıyoruz. Bu toplantılar bize umut kaynağı oluyor. Bu toplantılar sayesinde İslam dünyasının yaşadığı sorunları çözebileceğimize olan inancımız artıyor. Çatışmaların devam ettiği bir Afrika için bu toplantı büyük anlam taşıyor. Türkiye, bölgesinde başarılı bir Müslüman ülke olarak herkese örnek oluyor. Önemli bir model oluşturuyor. Bizlerin yeni fikirlere ve iletişim yollarına ihtiyacı var. Bunun için de mutlaka dayanışma içinde olup medeniyet yolunda ilerlemeliyiz. İslam'ın bize sunduğu güçle ayrılıklara son vermeliyiz.'' -Senegal Din İşleri Bakanı- Senegal Din İşleri Bakanı Mamadou Bamba Ndiaye ise Afrika'nın İslamiyeti yeni kabul ettiği yönünde batı kaynaklı yanlış bir bilgilendirmenin yapıldığını belirterek, ''Kara kıta, İslamiyeti çok uzun zaman önce kabul etmiştir. Bu nedenle Afrika'nın üzerine büyük görevler düşüyor. Ancak Afrika'daki mezhep çatışmaları ve iç savaşlar bu görevleri yerine getirme konusunda önümüze büyük bir engel olarak çıkıyor'' diye konuştu. ''Afrikalı Alimler Komisyonu'' adı altında bir komisyon kurulmasını öneren Ndiaye, ''Bu komisyon, bağımsız olmalı ve sadece Afrika'nın sorunlarıyla ilgilensin. Afrikalı alimlerin ortak minberi olsun. Afrika'da çok az alim bağımsız ve özgürdür. Oluşturulacak bu komisyonun, Afrika'nın sorunlarını bağımsız bir şekilde ele almasını istiyorum'' dedi.