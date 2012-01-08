-"Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına göz yummayacağız'' WASHINGTON (A.A) - 08.01.2012 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına ABD olarak göz yummayacaklarını belirterek, bunun kendileri için bir ''kırmızı çizgi'' olduğunu ve böyle bir durumda gereken yanıtı vereceklerini söyledi. Amerikan CBS televizyonunda katıldığı programda soruları yanıtlayan Panetta, İran'ın şu anda bir nükleer silah inşa etmediğini, ancak bunun zeminini hazırlayacak nükleer kapasiteyi geliştirmeye çalıştığını ifade ederek, ''Bizi kaygılandıran da bu. İran'ın nükleer silah geliştirmemesi kırmızı çizgimiz'' dedi. Panetta, İran'a askeri operasyon düzenlenmesi olasılığına dair bir soru üzerine, hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmamasının önemli olduğunu kaydederek, ancak şu anda yapılması gerekenin, onları ''doğru adımı atmaya zorlamak için'' Tahran'a yönelik diplomatik ve ekonomik baskılara devam edilmesi olduğunu dile getirdi. İran'ın nükleer silah geliştirmesi halinde ise ''durdurulacağını'' bilmesi gerektiğini ifade eden Panetta, İsrail'in İran konusundaki olası adımlarına ilişkin bir soru üzerine de İsrail de dahil olmak üzere bu konuda uluslararası toplumun birlikte çalışmasını tercih ettiklerini söyleyerek, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine tek taraflı bir müdahalesinin, Tahran'ın bölgedeki Amerikan güçlerine misillemede bulunmasına yol açabileceği tehlikesine işaret etti. Panetta, ''Burada ortak bir amaca sahibiz ve birlikte çalışmamız daha iyi bir yaklaşım olur'' dedi. -''Gereken yanıtı veririz''- ''Peki ya İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa?'' sorusu üzerine Panetta, ''ABD olarak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına göz yummayacağımızı çok net şekilde ortaya koyduk. Bu bizim diğer bir kırmızı çizgimiz ve böyle bir durumda gereken yanıtı vereceğiz'' diye konuştu. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey de aynı programda yaptığı açıklamada, İran'ın eğer isterse Hürmüz Boğazı'nı ''bir süreliğine'' kapatabilecek askeri kapasiteye sahip olduğunu belirtirken, ancak böyle bir şey olursa ABD olarak boğazı tekrar açmak için harekete geçecekleri uyarısında bulundu. Orgeneral Dempsey, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının sadece ABD değil, tüm dünya açısından da ''hoşgörülemez bir eylem'' olacağını belirtti. ABD Savunma Bakanı Panetta ayrıca, ülkesinde gelecek 10 yıl içinde askeri harcamalarda yapılması planlanan kesintilere rağmen, ABD'nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmaya devam edeceğini ve bu hususta dünyada bir yanlış anlama olmaması gerektiğini vurguladı. Panetta, ''Dünyanın anlaması gereken mesaj şu; Amerika dünyadaki en güçlü orduya sahip ülke ve böyle kalmayı sürdürmeye de niyetliyiz'' dedi.