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Dünya

"Humus kenti kuşatma altında" BEYRUT (A.A) 

06 Eylül 2011 16:18

-"Humus kenti kuşatma altında" BEYRUT (A.A) - 06.09.2011 - Suriyeli aktivistler, ülkenin orta kesimlerindeki Humus kentinin kuşatma altında olduğunu belirtti. Aktivistler, zırhlı araçların caddelerde gezdiğini, askerlerin kent sakinlerine ateş açtığını kaydetti.  Suriyeli aktivistlerin kurduğu Suriye Yerel Koordinasyon Komiteleri olarak bilinen internet sitesinde, kent sakinlerinin açılan ateşten korunmak için evlerinde ve bürolarında saklandığı ifade edildi. Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, uluslararası toplumdan Suriye'ye karşı harekete geçmesini istedi. Yeni Zelanda'da Pasifik ülkeleri liderlerinin toplantısına katılan Ban, Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı 5 aydan uzun süredir yapılan gösterilere Esad güçlerinin sert karşılık vermesinin ardından, bugüne kadar yaptığı en sert açıklamada, BM üyesi ülkelerin birlik olarak, Suriye'ye karşı önlemler almasının zamanının geldiğini bildirdi. Ban, Suriye halkının isteklerinin dikkate alınması ve bunlara saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

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