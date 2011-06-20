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Spor

"HÜLYA CUP"IN İZMİR AYAĞI SONA ERDİ İZMİR (A.A)

20 Haziran 2011 01:09

-"HÜLYA CUP"IN İZMİR AYAĞI SONA ERDİ İZMİR (A.A) - 19.06.2011 - Teniste ''Pepsi Hülya Cup''ın İzmir ayağı Hülya Avşar'ın katıldığı ödül töreniyle sona erdi. Kültürpark Tenis Kulübündeki 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşen mücadelenin sonunda düzenlenen ödül töreninde kategorilerinde dereceye girenlerin ödülleri verildi. İstanbul ayağıyla başlayan ve İzmir'de devam eden organizasyon, Antalya'daki maçların ardından İstanbul'da düzenlenecek final karşılaşmalarıyla sona erecek. Kupada kategorilerinde ilk 2 sıraya girenler şöyle: Bayanlar --------- Yeni başlayanlar: Sevgi Üstüner, Nesrin Odabaşı +18 tekler: Tuba Turhan, Nilhan Evrenosoğlu +35 tekler: Pelin Koçan, Sedef Çakırer +45 tekler: Dianne Fowler, Aysel Ertuğ +35 çiftler: Dianne Fowler/Peri Sunucu, Canan Boz/Aysel Ertuğ         Erkekler ---------- Yeni başlayanlar: Ahmed Karbalay Hamzeh, Ahmet Dostlar         +18 tekler: Evrim Ergün, Cengiz Oktay +35 tekler: Kemal Zeytinoğlu, Mustafa Çapkan         +45 tekler: Hakan El, Beytullah Aldemir +55 tekler: Cezmi Özcan, Ünal Ünsal +60 tekler: Ali Türk, Hasan Sarıoğlu         +35 çiftler: Mustafa Çapkan/Abdullah Kaya, Hakkı Bilen/Tolga Şekercioğlu         +45 çiftler: Osman Taner/Can Uzsoy, Deniz Aykın/Hakan El         +18 karışık çiftler: Tuba Turhan/Arda Esen, Nihan Evrenosoğlu/Mehmet Evrenosoğlu +35 karışık çiftler: Canan Aksoy/Eray Özer, Filiz Yılmaz/Cevdet Özer         +45 karışık çiftler: Dianne Fowler/Beytullah Aldemir, Ayşen Ötken/John Vaughan

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