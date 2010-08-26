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Ekonomi

"HÜKÜMET CİMRİ OLURSA BUNU KABUL ETMEYİZ" ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 02:16

-"HÜKÜMET CİMRİ OLURSA BUNU KABUL ETMEYİZ" ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, memur maaşlarına yapılacak zam konusunda, ''Hükümet geçen seneki gibi cimri olursa bunu kabul etmeyiz'' dedi. Gündoğdu, Memur-Sen tarafından basın mensuplarına verilen iftarda yaptığı konuşmada, konfederasyon olarak Pakistan halkının acısını paylaşmak için yardım kampanyası başlattıkları ve 3 günde 103 bin 500 liraya ulaştıklarını bildirdi. Toplu görüşmede memurları memnun edecek bir sonuç almak istediklerini ifade eden Gündoğdu, ''Hükümet geçen seneki gibi cimri olursa bunu kabul etmeyiz. Hükümet şuana kadar bir öneri getirmiş değil. Yarın da getirmezse sıkıntı olur'' diye konuştu.  Anayasa değişiklik paketine de değinen ve paketi son 60 yılın en önemli hareketi olarak algıladıklarını dile getiren Gündoğdu, paketin herbir maddesinin bir demokrasi açığını kapatmaya yönelik olduğunu söyledi. Türkiye'nin dünya demokrasi liginde ''ikinci ligde'' bulunduğunu savunan Gündoğdu, ''Türkiye, Anayasa değişiklik paketiyle birinci lige, daha sonra topyekün bir Anayasa değişikliği ile süper lige çıkacak'' dedi.  

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