-"HUKUKUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRECEĞİZ" İZMİR (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Atalay, futboldaki şike iddialarına ilişkin ''Hukukun gereği neyse onu yerine getireceklerini, bu işten alınlarının akıyla çıkacaklarını'' ifade etti. Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, beş hukukçudan oluşan Etik Kurulunun şike ve teşvik primi iddialarını inceleyeceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna raporla kanaat bildireceğini bildirdi. Prof. Dr. Atalay, şunları kaydetti: ''Şu an herkesin konuştuğu ortak konu şike. Üzerimizde ciddi bir yük ve sorumluluk var. Bunun bilincindeyiz. Hukukun gereği neyse onu yerine getireceğiz, bu işten alnımızın akıyla çıkacağız.'' -VURAL VE KIZIL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan teknik direktör Yılmaz Vural ile eski TFF yöneticisi Levent Kızıl'ın da aralarında bulunduğu grup, Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirilen eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticisi Levent Kızıl, Teknik Direktör Yılmaz Vural, kaleci Serdar Kulbilge, eski Ankaragücü Yöneticisi Mümtaz Karakaya, iş adamı Zeki Mazlum ve Seyit Kalender'in adli tabilikte sağlık kontrolleri yapıldı. Bu kişiler daha sonra, ifadelerinin alınması amacıyla savcılık katına çıkarıldı.