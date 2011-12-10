-"Hopa" davasında 22 tutuklu sanığa tahliye ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Ankara'daki Hopa protestolarıyla ilgili 22'si tutuklu 28 kişinin yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. Ankara'daki Hopa olayları protestosunun ardından 28 kişi hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk celsesi sona erdi. Duruşmaya 22'si tutuklu 28 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, bütün sanıklar savunmalarını yaptı. Mahkeme, duruşma sonunda 22 tutuklu sanığın tümünün tahliyesine karar verdi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.